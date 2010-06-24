Лідери ЄС закликають лідерів світу до координації для виходу з кризи

Київ. 24 червня. УНІАН. Лідери ЄС напередодні самітів G-8 та G-20 заявляють про потребу координації зусиль для виходу з кризи.

Як повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні, про це йдеться у спільному листі Президента Європейської Ради Хермана Ван РОМПОЯ та Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ до світових лідерів

”Забезпечення потужного та збалансованого зростання є найпершим пріоритетом світової економіки”, - говорять у ньому лідери ЄС.

Вони переконують у потребі «стратегії координованого та диференційованого виходу» з глобальної кризи, консолідації державних фінансів усіх ключових економік у 2011 році та поступового відновлення зростання.

Ж.БАРРОЗУ та Х.Ван РОМПОЙ нагадали, що нині ЄС проводить стрес-тести своєї банківської системи і пообіцяли оприлюднити їхні результати у другій половині липня.

Обидва президенти також звернули увагу на згоду держав ЄС запровадити збори чи податки на фінансові інституції, аби забезпечити справедливий розподіл тягаря кризи та спонукати банківську систему стримувати ризики. Лідери ЄС також переконують у потребі запровадження таких податків у інших ключових економіках, забезпечуючи рівні правила гри для всіх.

Крім того, вони висловили ідею запровадження всесвітнього податку на фінансові трансакції.

У листі міститься заклик завершити реформу Міжнародного валютного фонду до листопада цього року.

Крім того лідери ЄС переконані в необхідності дотримання провідними країнами світу Цілей розвитку тисячоліття, зокрема щодо допомоги країнам, які розвиваються, а також в необхідності завершення Дохійського раунду переговорів в рамках Світової організації торгівлі.

Ж.БАРРОЗУ та Х.Ван РОМПОЙ наголосили в листі і на необхідності прдовжувати рух рух до побудови екологічної економіки, заснованої на ідеї «зеленого зростання», та працювати разом над розробленням всеохопної міжнародної угоди про протидію кліматичним змінам, що прийде на зміну Кіотському протоколу.

Як повідомляв УНІАН, саміти “великої вісімки” та “великої двадцятки” відбудуться у Канаді 26-28 червня.