ЄС вшановує захисників демократії

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. В Міжнародний день демократії, який відзначається сьогодні, 15 вересня, ЄС вшановує всіх правозахисників і наголошує на важливості демократичних цінностей.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС Кетрін ЕШТОН від імені ЄС, розповсюдженій сьогодні.

“ЄС вшановує всіх захисників демократії, які зазнають залякувань, переслідувань та навіть ризику ув’язнення чи замахів на їхнє життя за відстоювання демократії та демократичних принципів”, - зазначається в документі.

У заяві зазначається, що демократія, права людини, безпека, управління та стабільний розвиток – нерозривно пов’язані між собою.

Верховний представник ЄС нагадує, демократія була визнана міжнародною цінністю на саміті ООН в 2005 році.

“Демократичні принципи та цінності є також ключовими для підтримки подолання бідності, економічного розвитку та статевої рівності в довгостроковій перспективі”, - йдеться у документі.

“Вони є передумовою для підзвітності та прозорості уряду, підтримки незалежної судової системи, вільних медіа та основою дя захисту прав людини. “, - продовжується у заяві.

Верховний представник ЄС відзначає, що ЄС з його унікальною історією та досвідом демонструє, що демократія приносить мир, розвиток та благополуччя.

“ЄС не вірить, що демократія може бути експортована чи нав’язана, але демократичний розвиток та консолідація в третіх країнах можуть бути підтримані”, - наголошує К.ЕШТОН.

У заяві вона також зазначає, що не буває єдиної моделі демократії, вона має вибудовуватися самим суспільством, базуючись на міжнародних принципах, але також, беручи до увагу унікальний історичний, географічний та культурний контекст кожного суспільства.

До заяви приєдналися Туреччина, Хорватія, колишня югославська республіка Македонія, Ісландія, Албанія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Сербія, Ліхтенштейн, Норвегія, Україна, Молдова, Вірменія, Азербайджан та Грузія.