Нова українська влада не хоче співпрацювати з Польщею?

Варшава. 15 вересня. УНІАН. Сформована на початку 2010 року нова влада України не демонструє особливої зацікавленості у співпраці з Польщею.

Таку думку в коментарі УНІАН висловила експерт Центру Східних досліджень (OSW, Варшава) Катажіна ПЕВЧіНЬСКА-НАЛЕНЧ.

Вона відзначила, що польська влада подає чіткий сигнал українцям про важливість міждержавної співпраці, тоді як представники сформованої після лютневих президентських виборів української влади цього не роблять.

«Мені особисто не зрозумілі наміри України. Я переконана, що з боку Польщі залишається великий інтерес до України і переконання, що це дуже важлива для нас країна. Але у мене немає такого переконання, що Україна так само дивиться на Польщу», - сказала експерт.

К.ПЕВЧІНЬСКА-НАЛЕНЧ висловила думку, що Україна може більше втратити, ніж одержати, якщо прагнутиме розвивати співпрацю з Євросоюзом безпосередньо через Брюссель і Берлін, залишаючи осторонь Варшаву, яку вже багато років називають адвокатом України в ЄС.

«Це було великою помилкою. Ніхто в Євросоюзі не приділить Україні стільки уваги, як Польща», - відзначила вона.

Аналітик сказала, що залишається питання, наскільки українська й польська влада можуть розвинути взаємний потенціал, відзначивши, що в першу чергу слід розвивати інституційну співпрацю.

Співрозмовник агентства відзначила, що це може стати «великим викликом» для країн.

Вона також додала, що Польща може допомагати українцям добиватися відміни віз, підписання договору про Асоціацію з Євросоюзом, збільшення коштів на реалізацію проектів в Україні в рамках програм допомоги ЄС.

«Щоб працювати інституційно і технічно повинна бути політична воля», - наголосила К.ПЕВЧІНЬСКА-НАЛЕНЧ.