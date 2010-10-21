В катастрофі літака Качинського винні поляки?

Варшава. 21 жовтня. УНІАН. Контрольована російськими властями міждержавна авіаційна комісія (МАК) поклала основну провину за катастрофу літака екс-президента Польщі Леха Качинського під Смоленськом на поляків.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це пише Gazeta Wyborcza із посиланням на джерело.

„Від особи близької до російського слідства в Москві ми почули, що МАК поклав основну вину на польську сторону, в тому числі на пілотів, а дії росіян (зокрема, контролерів) не cтали однією із причин катастрофи”, - написало видання.

За даними газети, переданий вчора росіянами полякам рапорт причин катастрофи містить запис роботи обладнання та розмов диспетчерів Смоленського летовища, про які раніше просила, але не отримувала, польська сторона.

Крім цього, він містить результати тестового польоту виконаного над летовищем після катастрофи, котрий перевіряв справність навігаційного обладнання, яких домагалися поляки.

„Раніше (представник Польщі в МАК Едмунт) КЛІХ – також в офіційних листах – заявляв застереження, в тому числі про те, що польським спеціалістам не дозволено взяти участь в тестовому польоті аеродрому Північне, а висновки з цього польоту викликали зауваження поляків”, - написала газета.

Як повідомляв УНІАН, МАК передала вчора в Москві проект рапорту причин Смоленської катастрофи, яка 10 квітня забрала життя 96 громадян Польщі, в тому числі, екс-президента Л.Качинського.

Поляки мають 60 днів на те, аби висловити свої зауваження до документа, після чого свою позицію до їх зауважень мають представити росіяни, й лише після цього буде представлена остаточна версія рапорту, яка буде оприлюднена.

Довідка УНІАН. У попередньому - оприлюдненому у травні - рапорті причин катастрофи МАК опосередковано назвав помилку пілотів, котрі спробували посадити літак, незважаючи на сильний туман.

Водночас частина спеціалістів вважає причиною катастрофи неправильно подані дані екіпажу диспетчером Смоленського летовища, через які літак опинився над самою землею на близько кілометр ближче від початку злітно-посадочної смуги.

За однією із версій, причиною неправильних даних може бути похибка застарілого радару летовища, сертифікацію якого проводить МАК.