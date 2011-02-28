ЄС ввів санкції проти Лівії

Брюссель. 28 лютого. УНІАН. Рада ЄС ухвалила рішення ввести санкції проти влади Лівії, відповідальної за жорстоке придушення масових акцій протесту в країні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Ради міністрів з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики ЄС.

У прес-службі Ради ЄС уточнили, що своїми санкціями Євросоюз підтримав резолюцію Ради Безпеки ООН від 26 лютого і навіть дещо розширив свої санкції.

Так, відповідно до резолюції ООН, Рада ЄС заборонила постачання озброєнь і боєприпасів до Лівії. На додаток до заходів ООН Євросоюз ввів заборону на торгівлю технікою, яка може бути використана для внутрішніх репресій в країні.

Крім того, відповідно до резолюції Ради безпеки ООН, Євросоюз заборонив в`їзд 16 вищим особам Лівії, включаючи Муаммара КАДДАФІ, частині членів його сім`ї і членів його оточення, заморозив активи М.КАДДАФІ і 5 членів його родини.

Євросоюз також додатково ввів заборону на в`їзд ще 10 вищим чиновникам Лівії і заморозив активи ще 20 відповідальних за жорстоке придушення акцій протесту.