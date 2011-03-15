Туск може відвідати Україну в квітні

Варшава. 15 березня. УНІАН. Глава польського уряду Дональд ТУСК може відвідати Україну з візитом в другій половині квітня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила представник прес-служби прем’єра.

„Попередньо візит планується на другу половину квітня”, - сказала співрозмовник агентства.

Вона додала, що Д.ТУСК планує відвідати Київ з одноденним візитом.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ наприкінці лютого повідомив про намір глави уряду Д.ТУСКА відвідати Україну з візитом.

Міністр не надав деталей, зауваживши, що дата візиту ще обговорюється.

Довідка УНІАН. Главою українського уряду Микола АЗАРОВ під час візиту до Польщі у вересні минулого року запросив польського прем`єра відвідати Україну з візитом, який мав, за попередньою інформацією, відбутися в грудні 2010 року.