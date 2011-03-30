Польща обіцяє ліберальні умови легалізації нелегалів

Варшава. 30 березня. УНІАН. Підготовлений польською владою новий закон про іноземців передбачає досить ліберальні умови легалізації нелегалів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Департаменту міграційної політики Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кшиштоф ЛЕВАНДОВСЬКИЙ.

«Під час дискусій про майбутню легалізацію відстоювали позицію, що не варто встановлювати якихось дуже особливих умов», - відзначив він.

К.ЛЕВАНДОВСЬКИЙ назвав головною ідеєю майбутньої легалізації надання можливості легалізувати статус тим людям, які довгий час пов’язані з Польщею, вже інтегровані в польське суспільство. „Центр життя яких перемістився у Польщу”, - пояснив він, зауваживши, що мова, наприклад, може йти про тих, хто постійно тут працює.

Співрозмовник агентства сказав, що остаточні умови легалізації будуть визначені у редакції закону, який ухвалить Сейм, що, на його думку, може статися вже в 2011 році.

Представник МВС також назвав перебільшеними дані про нібито півмільйона нелегалів у Польщі, відзначивши також, що українці не є найбільшою групою серед нелегалів.

”У Польщі легально живуть майже 100 тис. іноземців, не може бути так, що на кожного легального є 5 нелегалів”, - сказав він.

За його оцінками, реальна кількість нелегалів становить близько 50 тис. осіб, щонайменше 20 тис. з яких – це громадяни В’єтнаму та Вірменії.

К.ЛЕВАНДОВСЬКИЙ відзначив, що в згадувані півмільйона, швидше за все, вписують осіб, які мають легальний статус перебування (візу або дозвіл на перебування), але працюють нелегально в “сірій” сфері (без підписання контракту для уникнення сплати податків).

”Насправді такі люди, згідно з визначенням європейського законодавства, не є нелегалами”, - наголосив він, зауваживши, що в “сірій” сфері працюють також багато поляків.

К.ЛЕВАНДОВСЬКИЙ додав, що власне в цій сфері українці, без сумніву, є лідерами, про що свідчить хоча б той факт, що саме громадяни України отримують найбільше заявок на працевлаштування у Польщі (понад 90% заявок, або 170 тис. в 2010 році – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, група українок торік ініціювала акцію задля легалізації нелегальних мігрантів у Польщі, яку підтримали також громадяни інших держав.

За даними експертів, попередніми легалізаціями, які польська влада проводила в 2003 та 2007 роках, через надто жорсткі умови скористалося лише близько 2,6 та 1,300 людей, відповідно.