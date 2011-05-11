Рада Європи детально обговорить пропозиції експертів щодо політики міграції

Стамбул. 11 травня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛЕНД обіцяє детальне обговорення запропонованих експертами дій у галузі міграційної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Стамбулі по завершенню 121-го засідання Ради міністрів, на якому Туреччина офіційно передала Україні президентство.

«Ми тільки отримали доповідь (групи видатних політиків з міграційної політики – УНІАН), обговорили її тут, повернемося у Страсбург і ще раз подивимось на те, як рухатися далі», - сказав Т.ЯГЛЕНД.

За його словами, йому би хотілось, щоб запропоновані експертами пропозиції були обговорені як парламентами та урядами країн-членів Ради Європи, так і громадянським суспільством.

«Але я хочу підкреслити, що ця доповідь створена абсолютно незалежною групою, і ми тепер повинні знайти консенсус з 47-ма країнами Ради Європи», - сказав Т.ЯГЛЕНД.

Він також повідомив, що презентація доповіді ще до літніх канікул відбудеться у ряді європейських столиць, зокрема, у Берліні, Лондоні, Римі і Парижі.

Крім того, за словами Т.ЯГЛЕНДА, українське головування у Комітеті міністрів Ради Європи пообіцяло провести захід у рамках обговорення міграційної політики в Криму.

Як уточнив УНІАН директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН, Україна, зокрема, планує провести конференцію на тему «ЗМІ та питання мультикультуралізму» на початку осені. За його словами, остаточне місце проведення конференції поки не визначено.