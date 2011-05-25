ЄС оцінбватиме стан демократії в країнах-сусідах

Брюссель. 25 травня. УНІАН. Європейський Союз під час оцінки прогресу країн-сусідів і надання їм допомозі враховуватиме стан демократії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в Комюніке Єврокомісії і Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої і безпекової політики і «Нова відповідь сусідству, що змінюється».

«Чинна демократія, пошана прав людини і верховенство права є фундаментальними опорами партнерства ЄС зі своїми сусідами», - зазначається у документі.

Згідно з оприлюдненим сьогодні документом, реформи у сфері демократії можуть відрізнятися у різних країнах-сусідах. Водночас всі вони мають включати такі елементи, як вільні і чесні вибори, свободу об`єднань, слова і асоціацій, вільні ЗМІ, верховенство права і право на чесний судовий процес, боротьбу з корупцією, реформу правоохоронних органів і встановлення демократичного контролю над військовими силами і силами безпеки.

На думку авторів документу, реформи, що ґрунтуються на цих елементах, сприятимуть не лише розвитку демократії, а й економічному зростанню.

«Це ключові критерії, на підставі яких ЄС оцінюватиме прогрес і адаптуватиме рівень підтримки», - наголошено в комюніке.

Як повідомляв УНІАН, Європейська політика сусідства була започаткована Євросоюзом у 2004 році.

Політика включає співпрацю з 16-ма країнами - сусідами ЄС: Алжиром, Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Єгиптом, Грузією, Ізраїлем, Йорданією, Ліваном, Лівією, Молдовою, Марокко, окупованими Палестинськими територіями, Сирією, Тунісом і Україною.