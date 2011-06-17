”Південний потік” на дві третини заповнять газом, що зараз йде через Україну

Київ. 17 червня. УНІАН. Базовий план реалізації проекту будівництва газопроводу ”Південний потік” через акваторію Чорного моря до країн Південної та Центральної Європи припускає заповнення майже на дві третини за рахунок обсягу газу, який в даний час транспортується через Україну.

Як повідомляє РІА «Новости», про це повідомив головний виконавчий директор проекту ”Південний потік” Марсел КРАМЕР в інтерв`ю телеканалу RT.

”Згідно з нашим базовим планом, поставки через ”Південний потік” приблизно на дві третини складатимуться з газу, який сьогодні йде через Україну”, - сказав він.

За словами М.КРАМЕРА, точні обсяги поставок зрештою визначатиме ринок. ”Зараз ведеться робота щодо укладання контрактів купівлі-продажу”, - сказав він.

”Кінець кінцем, все вирішить ринок. На даному етапі необхідно підписати контракти. Отже якась частина газу в ”Південному потоці” поставлятиметься за новими контрактами, а якась частина буде перекинута з трубопроводів, що йдуть через територію України”, - пояснив головний виконавчий директор проекту.

Він нагадав, що всі учасники проекту прийняли свого часу спільне рішення про те, що було б безрозсудно в майбутньому покладатися лише на транзит через територію України в тому обсягу, в якому він здійснювався до цих пір.

”Фактично, це означає, що частина поставок, як і раніше, йтиме через Україну, але тепер у нас буде ще й ”Південний потік” як сучасна, ефективна газотранспортна система, і це дозволить підвищити надійність газових поставок до Європи”, - зазначив М.КРАМЕР.

Нагадаємо. що газопровід ”Південний потік” складатиметься з чотирьох ниток потужністю по 15,57 мільярда кубометрів кожна. Перша нитка має бути введена в експлуатацію 30 грудня 2015 року. Передбачено введення по одній нитці на рік, з виходом газопроводу на повну потужність (63 мільярди кубометрів) у 2018 році. Вартість будівництва морської ділянки газопроводу орієнтовно становитиме близько 15,5 мільярдів євро.

Крім того, з червня цього року почнеться заповнення газом «Північного потоку». За заявою голови «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА від 27 травня ц.р., близько 20 мільярдів кубометрів газу, які в даний час поставляються транзитом через Україну в напрямі Чехії та Німеччини, поставлятимуться новим трубопроводом.

Разом з тим, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ 14 червня заявив, що, незважаючи на будівництво «Південного» і «Північного» потоків, річний транзит газу через Українську ГТС становитиме близько 100 мільярдів кубометрів. «У будь-якому разі, думаю, що ми матимемо приблизно 100 мільярдів транзиту. Будь-що”, - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде дном Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.

Загальна протяжність чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – більш як 2000 м.