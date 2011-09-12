В ”Нашій Україні” закликають депутатів ЄП підтримати угоду про асоціацію

Київ. 12 вересня. УНІАН. Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО закликає депутатів Європарламенту підтримати укладення Угоди про асоціацію з Україною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», про це він заявив напередодні засідання Комітету з питань закордонних справ Європарламенту для розгляду «українського питання».

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, нині Україна потребує рішучої підтримки ЄС у питаннях попередження скочування до пострадянського авторитаризму та агресивного тиску Росії.

«Я закликаю депутатів Європарламенту не відступати від підтримки укладення запланованих угод з Україною через недемократичні прояви у внутрішній політиці теперішньої української влади, зокрема переслідування деяких опозиційних політиків», - сказав він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО переконаний, що теперішні виклики тимчасові й не повинні ставити під сумнів стратегічного європейського вибору українського народу. Для України інтеграція до Європейського Союзу є шляхом до утвердження демократичних стандартів національного розвитку.

«Підписання угод про асоціацію, а також про зону вільної торгівлі з ЄС до кінця цього року матиме важливий позитивний вплив на внутрішній розвиток України та політику нинішньої української влади», - наголосив голова політради «Нашої України».

«Вступивши в реальні інтеграційні процеси з ЄС, українська влада буде змушена рахуватись з європейськими демократичними правилами. Зі свого боку, європейські партнери отримають широкі можливості для підтримки демократизації українського політичного та економічного життя», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також нагадав, що в історії ЄС є приклади того, як приєднання країни до європейських співтовариств стало вирішальним фактором у її остаточному переході до демократичної моделі суспільного життя. Саме так відбулось із Португалією, яка у 1972 році підписала угоду про створення зони вільної торгівлі з Європейською економічною спільнотою (ЄЕС).

Як повідомляв УНІАН, Київ у грудні ц. р. на саміті «Україна-ЄС» сподівається підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом, що включає створення зони вільної торгівлі.