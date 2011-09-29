Польща очікує від саміту ”Східного партнерства” політичного сигналу

Варшава. 29 вересня. УНІАН. Учасники Другого саміту „Східного партнерства” (СП) Європейського Союзу повинні дати сильний політичний сигнал для поглиблення європейської інтеграції включених у програму шести держав східних сусідів європейського об’єднання.

Про це УНІАН повідомила прес-служба польського уряду, анонсуючи запланований на 29-30 вересня саміт у Варшаві.

„Дводенна зустріч глав держав та урядів має ухвалити стратегічні рішення в питанні, як має виглядати „Східне партнерство” в майбутньому. Саміт має дати сильний політичний сигнал у питанні подальшого поглиблення європейської інтеграції східних сусідів ЄC”, - відзначила прес-служба.

За її даними, учасники саміту мають підсумувати, наскільки СП допомагає державам-учасницям запроваджувати у себе європейські стандарти та цінності, котрі полегшують політичну та економічну інтеграцію з Євросоюзом.

Прес-служба відзначила, що, крім представників 27 держав ЄС та шести країн-учасниць „Східного партнерства”, в роботі саміту візьмуть участь глава Ради ЄС Херман Ван РОМПЕЙ, президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, глава Європарламенту Єжи БУЗЕК та Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін ЕШТОН.

„Будуть обговорюватися, як політичні, так і економічні аспекти співпраці, візові питання, найважливіші програми, парламентська та неурядова співпраця, фінансування „Східного партнерства” та співпраця з європейськими фінансовими інституціями”, - відзначила прес-служба.

Прес-служба додала, що паралельно з самітом відбудеться конференція неурядових організацій, присвячена співробітництву Євросоюзу з державами-східними сусідами, та Форум Бізнесу Східного партнерства.

За даними польської сторони, роботу саміту висвітлюватимуть близько 1,5 тисячі журналістів.

Як повідомляв УНІАН, саміт “Східного партнерства” має стати одним із найголовніших заходів першого в історії головування Польщі в Європейському Союзі.

Довідка УНІАН. Ініціатором запровадження нової політики ЄС до держав східних сусідів, яку назвали ”Східне партнерство”, в 2008 році виступила власне Польща, котра є найбільшим безпосереднім західним сусідом України та найактивнішим лобістом приєднання українців до Євросоюзу.

СП, на яке ЄС до 2014 року виділив 600 млн. євро, передбачає активізацію співробітництва з Україною, Білоруссю, Грузією, Молдовою, Азербайджаном та Вірменією.

Згідно з попереднім планом, 350 млн. євро планується витратити на багатосторонні проекти, 175 млн. євро - на реформи в цих країнах та 75 млн. євро - на проекти регіонального розвитку.