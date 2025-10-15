Країни Євросоюзу повинні координувати свої витрати на оборону й оперативно створювати коаліції для спільного розроблення нових оборонних програм.

Європейський союз запропонує запустити спільні проєкти в галузі безпілотників і протиповітряної оборони найближчими місяцями в рамках амбітного п'ятирічного плану з переозброєння континенту і стримування Росії. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що згідно з планом, до кінця 2027 року ЄС має спільно здійснювати 40% своїх оборонних закупівель, що більш ніж удвічі перевищує нинішній рівень.

"Авторитарні держави дедалі активніше втручаються в наші суспільства та економіку. Традиційні союзники і партнери перемикають свою увагу на інші регіони світу. Мілітаризована Росія становить постійну загрозу європейській безпеці в доступному для огляду майбутньому", - йдеться в документі.

Пропозиція, підготовлена Європейською комісією, виконавчим органом ЄС, передбачає повну перебудову військового планування і закупівель ЄС. У ній стверджується, що країни Євросоюзу повинні координувати свої витрати на оборону і оперативно створювати коаліції для спільного розроблення нових оборонних програм. І ці зусилля мають бути зроблені протягом наступного року, якщо континент хоче досягти своєї мети - бути боєготовим до 2030 року. Представник комісії Томас Реньє заявив:

"Завтра ми запропонуємо чіткі цілі та етапи для усунення розривів у потенціалі та прискорення оборонних інвестицій між державами-членами".

У документі наголошується, що, хоча колективний оборонний бюджет блоку майже подвоївся з 2021 року - з 218 млрд євро до прогнозованих 392 млрд євро у 2025 році, - витрати, як і раніше, значною мірою нескоординовані між країнами ЄС. Це обмежує можливості Європи щодо швидкого переозброєння.

Важливо, що в плані окреслено кілька сфер, де спільні зусилля могли б бути корисними, включно із системами протиповітряної та протиракетної оборони, а також безпілотниками і засобами боротьби з ними. ЄС також хоче, щоб до початку 2026 року було сформовано коаліції для управління цими проєктами, запуск яких, за його словами, заплановано до середини 2026 року.

У плані йдеться, що цільовий показник спільних закупівель у 40% сприятиме реалізації цих ініціатив. Наразі спільні закупівлі становлять менше 20%, незважаючи на те, що країни ЄС у 2007 році взяли на себе зобов'язання досягти 35%.

Цікаво, що для дотримання крайнього терміну виконання плану (2030 рік) у плані підкреслюється, що всі проєкти, контракти та фінансування мають бути реалізовані до кінця 2028 року.

Крім того, ЄС має намір розробити нові флагманські проєкти, що включають безпілотники, системи протиповітряної оборони і космічний щит. Ці проєкти отримали такі назви, як "Європейський захист від безпілотників", який буде заснований на досвіді України. План передбачає запуск цих проєктів у 2026 році.

Зазначається, що ініціатива щодо безпілотників є ребрендингом "стіни безпілотників", запропонованої комісією після кількох вторгнень НАТО в повітряний простір, пов'язаних із Росією. Майбутній план розширює концепцію, охоплюючи весь континент. Також ставиться мета створити повністю функціональну систему безпілотників до 2027 року.

У документі зазначено, що пропонована система протиповітряної та протиракетної оборони має бути введена в дію до 2026 року. Також пропонується створити до 2026 року фонд у розмірі до 1 млрд євро спільно з Європейським інвестиційним банком для підтримки оборонних проєктів.

ЄС традиційно відігравав незначну роль в обороні, провідну роль у цьому відігравали країни-члени ЄС та Організація Північноатлантичного договору. Ця структура сприяла фрагментації європереозброєння Євросоюзу та європейської оборонної промисловості.

Хоча комісія пропонує більш централізоване планування і спільні закупівлі, великі держави-члени, як-от Німеччина, поспішили наголосити, що остаточні рішення мають ухвалювати столиці.

Переозброєння Євросоюзу

Війна в Україні та революція у виробництві дронів стимулювали інтерес підприємців та інвесторів долучатися до оборонних технологій. Зокрема генеральний партнер венчурного фонду Archangel Ніколас Нельсон лише за цей рік отримав близько 1200 пропозицій від європейських стартапів, які займаються такими технологіями.

