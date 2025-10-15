Під час міжнародної виставки AUSA 2025 у США Міністерство економіки України та американська Bell Textron підписали меморандум про взаєморозуміння, який стосується розвитку промислової співпраці в сфері авіації. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
"Для України цей меморандум – це крок до розвитку сучасного високотехнологічного виробництва, розширення промислових можливостей та залучення інвестицій у стратегічні галузі", – ідеться у заяві заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталія Кіндратіва.
У Bell Textron висловили готовність розвивати в Україні власну виробничу базу для складання, технічного обслуговування та ремонту гелікоптерів. Таким чином, було закладено основу для створення нових виробничих і сервісних потужностей.
Повідомляється, що Bell Textron почне підготовку до локалізації виробництва, а саме:
- відкриє представництво Bell в Україні;
- створить центр кінцевого складання та випробувань (FACO);
- вивчить можливості для заснування спільного підприємства з вітчизняними партнерами;
- передасть технології, обладнання та інструменти, необхідні для організації виробництва;
- підготує українських інженерів та технічних фахівців у США, а згодом на майбутньому підприємстві в нашій країні.
Виробництво гелікоптерів в Україні – інші новини
Раніше американська компанія Bell вже давала зрозуміти, що розглядає можливість інвестувати у виробництво в Україні. Фахівці вважають цей крок вкрай важливим для України.
Проте на їхню думку, такі інвестиції, швидше за все, будуть реалізовані у майбутньому – після закінчення бойових дій. Серед причин цього називають постійні повітряні атаки з боку Росії.
Нагадаємо, до війни існували плани щодо збирання американських військових вертольотів Bell UH-1 Iroquois в Одесі. Перший борт планували зібрати до 30-річчя Незалежності України, але його реалізовано не було.