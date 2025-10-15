Росія бореться з нестачею палива і зростанням цін після серії українських атак на НПЗ

Удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах спричинили паливну кризу в РФ. Щоб упоратися з проблемою, Москва заборонила або обмежила експорт бензину і дизпалива.

"Радіо Свобода" пише, що таке рішення призвело до дефіциту пального та зростання цін у деяких колишніх радянських республіках Центральної Азії, які все ще залежать від Росії.

Таджикистан

Таджикистан, який імпортує майже все паливо і здебільшого з Росії, прийняв один із найсерйозніших ударів. Будучи стратегічним партнером і близьким союзником Москви, країна все ще отримує російське паливо в рамках двосторонніх угод про імпорт.

Відео дня

Однак ціни в найбіднішій країні Центральної Азії різко зросли відтоді, як Росія вперше ввела обмеження на експорт енергоресурсів цього літа. Літр бензину коштує близько 1,30 долара - найвищий показник у регіоні. У зв'язку з цим багато таксі та громадський транспорт у Душанбе перейшли на скраплений природний газ або електроенергію.

Зазначається, що річний імпорт бензину з Росії до кінця року до Таджикистану досягне 500 000 тонн, що перевищує 451 000 тонн у 2024 році.

Киргизстан

Киргизстан імпортує з Росії понад 90% споживаного бензину і дизельного палива. Як член Євразійського економічного союзу, очолюваного Москвою, країна була захищена від експортної заборони РФ, але з літа стикається зі зростанням цін, затримками поставок і тимчасовою нестачею палива.

"У короткостроковій перспективі існує мало реальних альтернатив російським поставкам. Всі ці альтернативи потребуватимуть значних інвестицій в інфраструктуру і будуть дорожчими, ніж поточні поставки з Росії", - сказала економіст Нургуль Акімова.

Узбекистан

Узбекистан імпортує бензин і дизельне паливо в рамках контрактів, укладених урядом з російськими компаніями. Однак, побоюючись надмірної залежності від Москви, найбільш густонаселена країна Центральної Азії збільшила імпорт пального з Казахстану і Туркменістану - двох найбільших експортерів Центральної Азії.

Узбекистан має великі запаси нафти, але не має інфраструктури для збільшення видобутку. У 2024 році видобуток становив лише близько 63 000 барелів на день.

Казахстан

Казахстан в основному самодостатній в енергетичному плані. Країна має великі запаси енергоресурсів і володіє технологіями для переробки нафти. Астана виробляє близько 14 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік - найбільше в Центральній Азії - і щорічно імпортує ще 1,2 мільйона тонн з Росії.

Однак країна, як і раніше, страждає від збоїв у роботі російської нафтопереробної мережі. У зв'язку з цим Казахстан ввів заборону на експорт нафтопродуктів і прийняв жорсткі заходи по боротьбі з транскордонною контрабандою палива, щоб запобігти дефіциту.

Туркменістан

Величезні запаси нафти і газу Туркменістану, а також суворий контроль уряду над видобутком дають змогу підтримувати відносну стабільність на внутрішньому ринку. При цьому місцеві споживачі значною мірою захищені від зовнішніх потрясінь завдяки політиці держави.

"Туркменістан - єдина країна в регіоні, яка має надлишок усіх видів енергоресурсів", - сказав економіст Марат Мусуралієв.

3 жовтня влада країни заявила, що виробництво бензину і дизельного палива за перші дев'ять місяців 2025 року перевищило планові показники. Повідомляється, що Туркменістан виробляє близько 275 000 барелів сирої нафти і рідкого палива на день.

Удари українських дронів по російських НПЗ - головні новини

У Росії посилюється бензинова криза, спричинена атаками українських дронів на нафтопереробні заводи. Перебої з поставками палива фіксуються вже в більш ніж 10 регіонах і поширюються на європейську частину РФ.

Так, експорт дизельного палива з Росії наблизився до найнижчого рівня з 2020 року через систематичні удари українських безпілотників по російській нафтопереробній інфраструктурі,

Російські НПЗ на тлі атак отримають багатомільярдні субсидії. Повідомляється, що вони мають зберегти право на субсидії навіть у разі, якщо ринкові оптові ціни на бензин і дизельне паливо значно перевищать встановлені урядом країни-агресора так звані "порогові ціни".

Вас також можуть зацікавити новини: