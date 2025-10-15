Світова економіка переживає період нестабільності, тож майбутні перспективи залишаються похмурими, кажуть фахівці.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) попередив про ймовірність нового стрибка світових цін на продовольство. Такий висновок експерти зробили в жовтневому огляді світової економіки, опублікованому на порталі Фонду.

Серед причин називають напруження в торговельних стосунках США та Китаю, яке може призвести до нових експортних обмежень, а також ризик виникнення посух або паводків в ключових регіонах виробництва продуктів харчування.

В Фонді припускають, що наведені причини можуть змінити існуючий тренд зниження світових цін на продукти. Так, з березня по серпень цього року індекс цін на продукти харчування та напої МВФ втратив 4,8%.

Відео дня

Зокрема, зернові подешевшали на 11,1%, завдяки високим прогнозам і врожаям у США та Південній Америці. Так само рекордні врожаї в Бразилії та США обвалили на 11,9% ціни на кукурудзу.

Ціни на продукти в світі та Україні

За інформацією ООН, світові ціни на продукти дещо знизилися у вересні в порівнянні з серпневими. Причому ціни на різні групи товарів рухалися різноспрямовано.

Так, вартість цукру досягла найнижчого рівня з березня 2021 року завдяки покращенню прогнозів виробництва у Бразилії, Індії та Таїланді. А от світові ціни на м'ясо у вересні сягнули максимального значення.

При цьому всі рослинні культури здешевшали. Вартість пшениці знижується третій місяць поспіль через гарні врожаї та слабкий попит. Ціни на кукурудзу і на рис також просіли.

Тим часом ціни на продукти в Україні виросли в середньому на 20-30% в порівнянні з вереснем 2024 року. Причому найбільш ходові продукти, такі як соняшникова олія, курятина та курячі яйця, подорожчали ще сильніше.

Вас також можуть зацікавити новини: