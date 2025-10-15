Глава Пентагону зауважив, що програма PURL із закупівлі зброї для України є ключовим механізмом для встановлення миру.

Усі європейські союзники НАТО мають долучитися до закупівлі американської зброї для України через ініціативу PURL. Якщо Росія відмовиться обрати шлях до миру, їй доведеться понести велику ціну за агресію проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр війни США Піт Гегсет сказав на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (зустріч "Рамштайн-31") у Брюсселі.

"Якщо ця війна не закінчиться, якщо не буде шляху до миру у короткостроковій перспективі, США разом із союзниками здійснять необхідні кроки, аби змусити Росію заплатити за продовження її агресії. Якщо нам доведеться здійснити цей крок, Міністерство війни США готове буде виконати свою частину у той спосіб, у який лише США можуть це зробити", - наголосив Гегсет.

При цьому, він уточнив, що найбільш ефективно можна стримувати російську агресію завдяки двом складовим. По-перше, йдеться про "смертоносне, спроможне НАТО, під керівництвом Європи", і по-друге – це боєздатні українські Збройні сили, спроможні захищатися та продовжувати стримувати російську агресію біля кордонів Альянсу.

У цьому зв’язку він сказав, що це відповідає принципу миру через силу. Міністр війни США запевнив, що завдяки непохитному лідерству президента США Дональда Трампа і європейським союзникам війна в Україні буде припинена.

Як відзначив Гегсет, ініціатива НАТО із закупівлі американського озброєння (відома як PURL) є "ключовим механізмом для встановлення миру в Україні". Він підкреслив, що європейські союзники спрямовують кошти в США, а Америка передає Україні зброю.

Міністр війни США уточнив, що спочатку верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич підтверджує запит України про допомогу. Потім спеціальна команда в Міністерстві війни США оцінює цей запит. Це ретельний процес, але ефективний.

Гегсет додав, що союзники НАТО з серпня зобов’язалися надати понад $2 млрд на безпекову допомогу для України через ініціативу PURL.

"Союзники часто кажуть, що безпека України є синонімом безпеки Європи. Тепер настав час усім членам НАТО перетворити слова на дії у формі інвестицій у PURL", - наголосив Гегсет.

Міністр війни США підкреслив, що усі країни повинні "перетворити цілі на зброю, зобов'язання на спроможності, а обіцянки на силу".

"Це все, що має значення - жорстка сила. Це єдине, до чого насправді войовнича сторона висловлює повагу", - переконаний Гегсет.

Своєю чергою, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів про новий пакет допомоги для України. Він запевнив, що Німеччина розширюватиме підтримку:

"За новими контрактами Німеччина надасть додаткову підтримку, обсяг якої сягатиме понад 2 млрд євро. Це включатиме пакет в межах PURL на загальну суму $500 млн. Пакет задовольнятиме ряд термінових потреб України. Надаватиме системи протиповітряної оборони (ППО), перехоплювачі для "Петріот", радарні системи, високоточну керовану артилерію, ракети та боєприпаси".

Глава німецького оборонного відомства запевнив, що Німеччина продовжить посилювати ППО України, і зокрема, за новими контрактами передбачається постачання ще двох систем IRIS-T, включно з великою кількістю керованих ракет і переносні зенітні ракетні комплекси ППО, восокоякісну антитанкову зброю, засоби зв’язку та інші засоби озброєння.

Водночас, міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про потреби України у фінансуванні оборони на 2026 рік. За його словами, наступного року країна потребуватиме на оборону $120 млрд.

"Україна покриє половину – $60 млрд з наших національних ресурсів. Ми просимо наших партнерів долучитися до нас у покритті другої половини", - сказав Шмигаль.

Він додав, що найбільш ефективним шляхом для задоволення цієї потреби може бути згода європейськи країн, і не тільки європейських, виділяти не менше 0,25% їхнього ВВП на військову підтримку України.

Водночас, за його словами, якщо європейські країни не зможуть зібрати $60 млрд, тоді ще залишатиметься варіант фінансування України через позику за рахунок доходів від російських заморожених активів.

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний секретра НАТО Марк Рютте наголосив, що російського диктатора Володимира Путіна треба посадити за стіл змістовних переговорів.

В США вважають, що добитися миру можна тоді ,коли в Україні будуть сильні спроможності, котрі викликатимуть повагу у Росії.

