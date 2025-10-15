У разі екстрених відключень графіки не діють.

Екстрені відключення світла запровадили в усіх областях України. Лише в Донецькій та частині Чернігівської областей діють планові погодинні відключення.

"За командою Укренерго у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській області застосовані екстрені відключення", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Нагадаємо, що під час екстрених відключень графіки погодинних вимкнень не діють.

Відео дня

У свою чергу, у Міненерго вказали, що аварійні обмеження застосовуються до усіх областей України, окрім Донецької та частини Чернігівської (там продовжують діяти планові погодинні відключення) областей.

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру", - уточнюють у відомстві.

За інформацією "Укренерго", наразі на Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовується три черги погодинних відключень.

В усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Відключеня світла в Україні - останні новини

В ніч на 10 жовтня Росія завдала масштабного удару по українській енергетичній інфраструктурі, після у всіх регіонах почали спостерігатися проблеми з електроенергією.

14 жовтня в Україні також застосовувалися екстерні відключення світла. Зокрема, у темряву частково поринули Сумська, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Київська і Черкаська області.

Пізніше світло частково зникало і у Києві - у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах.

Вас також можуть зацікавити новини: