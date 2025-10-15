Водночас деякі країни утрималися від збільшення фінансування, що викликало критику.

Швеція, Естонія та Фінляндія зобов'язалися збільшити видатки на закупівлю американської зброї для України, однак такі країни, як Іспанія, Франція та Велика Британія, розкритикували через те, що вони утримуються від цього. Про це пише The Guardian, посилаючись на Reuters.

Відомо, що сьогодні, 15 жовтня, міністр оборони США Піт Гегсет закликав союзників збільшити інвестиції у програму "Пріоритетний перелік потреб України" (PURL), яка замінила американську військову допомогу Україні і тепер вимагає від союзників оплачувати постачання зброї від США.

"Мир досягається, коли ти сильний. Не коли ти використовуєш сильні слова або погрожуєш пальцем, а коли ти маєш сильні і реальні можливості, які поважають супротивники. Сьогодні ми очікуємо, що більше країн нададуть ще більше допомоги, що вони придбають ще більше для України, щоб привести цей конфлікт до мирного завершення", - заявив він журналістам.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рюте наголосив, що очікує на подальші зобов'язання, додавши, що через цей механізм вже було виділено 2 млрд доларів. Проте, як нагадали у The Guardian, ця сума не досягає 3,5 млрд доларів, які президент України Володимир Зеленський хотів отримати до жовтня.

Своєю чергою Київський інститут світової економіки повідомив, що військова допомога Україні в липні та серпні скоротилася на 43% порівняно з першим півріччям.

Раніше міністр оборони Бельгії Тео Франкен підтвердив передачу всіх обіцяних винищувачів. За його словами, літаки передадуть після підготовки пілотів та проходження технічних процедур.

"F-16 дійсно потраплять до вашої країни, але ми ще не підтвердили їхню готовність до використання. Потрібно пройти навчання, і це займе місяць. Тому коли літаки прибувають, це не означає, що вони одразу відправляються в Україну", - наголосив Франкен.

Також повідомлялось, що коаліція дронів передасть Україні близько 35 тисяч БпЛА-перехоплювачів "Шахедів". Зазначається, що відповідні угоди з виробниками укладуть в найближчі місяці. Для фінансування такої закупівлі буде використано кошти від країн, які долучилися до коаліції.

