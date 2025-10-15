Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,53 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 16 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,76 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 1 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,53 гривні за один євро, тобто гривня послабилася на 29 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,75/41,78 грн/дол., а євро - 48,52/48,54 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 18 копійок і складає 42 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,50 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні подорожчав на 24 копійки і складає 48,89 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,05 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 15 жовтня подорожчав на 10 копійок і складає 41,95 гривні за долар, а курс євро зріс на 15 копійок і складає 48,95 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро - за курсом 47,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

