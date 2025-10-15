Під нові обмеження офіційного Лондона потраплять фізичні та юридичні особи в різних галузях економіки.

Великобританія запровадила санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть". Крім того, під обмеження потрапив ще 51 танкер російського "тіньового флоту", пише Reuters.

"Ми запроваджуємо цільові санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії - "Лукойл" і "Роснефть", - заявила журналістам під час візиту до США міністерка фінансів Сполученого Королівства Рейчел Рівз.

Зазначається, що під нові обмеження офіційного Лондона потраплять також фізичні та юридичні особи з різних галузей економіки, включаючи оборону.

"Ми посилюємо тиск на компанії в третіх країнах, в томум числі Індію та Китай, які продовжують сприяти постачанню російської нафти на світові ринки", - зауважила міністерка.

Рівз додала, що Росії "немає місця на світових ринках" і що Британія вживатиме всіх необхідних заходів, щоб зупинити російсько-українську війну.

Санкції Заходу проти Росії - останні новини

"Тіньовий флот" РФ все частіше стає об’єктом західних санкцій. Зокрема, 19-й пакет антиросійських санкцій, запропонованих Єврокомісією, передбачає додавання до санкційного списку ЄС ще 118 суден.

При цьому 12 вересня Британія застосувала обмеження до 70 кораблів російського "тіньового флоту". Разом з тим, Франція була змушена відпустити танкер зі складу російського "тіньового флоту". Суд не знайшов підстав для його тривалого затримання.

Втім ЄС наближається до відмови від російського газу та нафти. В рамках 19-го пакету санкцій пропонується скоротити на рік завершення імпорту російських енергоносіїв країнами-членами блоку. Крім цього ЄС близький до погодження законопроєкту про відмову від російських енергоносіїв з 2028 року.

