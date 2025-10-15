Знижка на найпопулярнішу російську нафту встановила 5-місячниий рекорд.

Експорт нафтопродуктів з Російської Федерації у першій декаді жовтня продовжив падіння, оновивши антирекорд щонайменше з початку 2022 року, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що за перші десять днів жовтня РФ відправляла морем у середньому 1,88 мільйона барелів нафтопродуктів, що стало найнижчим показником щонайменше з початку 2022 року.

Зниження експорту нафтопродуктів - наслідок результативних ударів українських дронів по російських НПЗ.

Падіння експорту нафтопродуктів з Росії триває з вересня. За підсумками першого місяця осені він впав до найнижчого рівня з 2020 року через ті ж таки удари українських дронів, повідомляє Reuters з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства.

Як зазначається у звіті, у вересні Росія відправляла щоденно на зовнішні ринки 2,4 мільйона барелів нафтопродуктів, що на 170 тисяч барелів менше, ніж у серпні - переважно за рахунок скорочення постачання газойлю та мазуту.

"Постійні атаки на російську енергетичну інфраструктуру призвели до скорочення переробки російської нафти приблизно на 500 000 барелів на добу, що призвело до дефіциту палива на внутрішньому ринку та зниження експорту продуктів", - йдеться у щомісячному звіті МЕА.

Рекордне зниження експорту нафтопродуктів вдарило і по експортній виручці російських нафтовиків, попри зростання експорту сирого "чорного золота".

"200-мільйонне зростання доходів від експорту сирої нафти було більш ніж компенсоване падінням експорту нафтопродуктів на 440 мільйонів доларів", - зазначають у виданні.

Крім цього, за даними агентства, на початку жовтня дисконт до північноморського еталону Brent російської нафти марки Urals перевищив 13 доларів за барель, що є найбільшим показником з травня. Тобто, вартість російської сировини у жовтні, виходячи з котирувань нафти марки Brent, за даними порталу Іnvesting, падала нижче 50 доларів за барель.

Причиною рекордних знижок на російську сировину, експерти називають надлишок "чорного золота".

Удари України по російським НПЗ - останні новини

Україна продовжує систематично атакувати російські нафтопереробні заводи. Так, 11 жовтня далекобійні безпілотники Служби безпеки України влаштували "бавовну" на нафтопереробному заводі "Башнафта-УНПЗ". Він розташований у місті Уфа (республіка Башкортостан), за 1400 кілометрів від України.

В ніч на 4 жовтня було результативно атаковано Кіришський НПЗ у Ленінградській області - один з найбільших в РФ.

Атаки вивели з ладу безпрецедентний обсяг нафтопереробки в Росії, і на ремонт цих підприємств можуть піти місяці. Серйозність наслідків українських атак на НПЗ підтверджують і експерти Міжнародного енергетичного агентства. Вони вважають, що російські НПЗ зможуть нормалізувати свою роботу після українських атак не раніше середини 2026 року.

