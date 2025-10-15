Оновлене залізо отримали iPad Pro, MacBook Pro і Vision Pro.

Apple показала відразу три пристрої на новому чипі M5: iPad Pro, MacBook Pro і гарнітуру Vision Pro. Усі вони отримали помітний приріст продуктивності та підтримку просунутих ШІ-функцій. Гаджети надійдуть у продаж 22 жовтня.

Найпотужніший планшет компанії, iPad Pro, тепер працює на M5 і буде в 3.5 разів продуктивнішим під час роботи з ШІ порівняно з торішньою моделлю.

Крім нового процесора, планшет отримав більш швидку пам'ять, поліпшені бездротові модулі і підтримку швидкої зарядки до 50% за 30 хвилин. Ціни стартують від 1000 доларів за 11-дюймову версію і 1300 доларів за 13-дюймову.

Не залишилася без апгрейда і гарнітура Vision Pro. Вона теж переходить на чип M5, отримавши приріст швидкості обробки даних і рендерингу зображення, тепер до 120 Гц проти колишніх 100.

ШІ-функції, на кшталт генерації цифрового аватара і просторових фото, працюють на 50% швидше. Автономність зросла на півгодини, до 2,5 годин загального використання. Разом із гарнітурою представили і новий Dual Knit Band - покращений ремінець із регулюванням натягу.

Замикає трійку оновлень 14-дюймовий MacBook Pro на M5. Apple заявляє, що ноутбук став у 3.5 раза швидшим у ШІ-завданнях і на 20% потужнішим під час багатопотоковості.

Пропускна здатність пам'яті збільшилася з 120 ГБ/с до 156 ГБ/с, також пристрій тепер може працювати автономно до 24 годин. Зовні ноутбук не змінився, але отримав варіант із накопичувачем до 4 ТБ. Базова конфігурація оцінюється в 1600 доларів.

