Кілька українських делегацій працюють над тим, щоб максимально збільшити вплив зустрічі лідерів.

Президент США Дональд Трамп налаштований оптимістично щодо врегулювання війни в Україні після того, як він посприяв обміну заручниками на Близькому Сході. Про це повідомляє Politico з посиланням на представника Білого дому.

У виданні нагадали, що 17 жовтня у Трампа запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Посол України у США Ольга Стефанішина поділилася з журналістами, що лідери обговорять прохання Києва про постачання ракет Tomahawk та іншого озброєння, а також посилення української протиповітряної оборони, енергетичну стійкість і розширення співпраці в галузі виробництва дронів.

Крім того, до зустрічі Трампа і Зеленського команди США та України проведуть двосторонні переговори.

"У нас є кілька українських делегацій, які працюють над тим, щоб максимально збільшити вплив зустрічі лідерів цієї п'ятниці. Це абсолютно новий формат взаємодії: військові групи працюють уже два тижні, прем'єр-міністр взаємодіє з фінансовими партнерами для координації зусиль, делегації з економіки та енергетики зосереджені на пом'якшенні наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру України через мобілізацію участі США в закупівлях газу", - розповіла Стефанішина.

Представник Білого дому в розмові з журналістами заявив, що Трамп давно хотів завершити війну між Росією та Україною. За його словами, президента США надихнуло врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Зустріч Зеленського і Трампа - що відомо

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що збирається зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом у Вашингтоні 17 жовтня. Президент України також повідомив, що планує провести й інші важливі зустрічі, зокрема з деякими оборонними компаніями, окремими сенаторами та конгресменами.

Пізніше заплановану зустріч підтвердив і Трамп. Видання Axios з посиланням на джерела писало, що під час зустрічі лідери обговорять, яку зброю слід постачати Україні, зокрема, можливість відправки далекобійних ракет Tomahawk.

