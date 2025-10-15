Військовий зазначив, що в 95 бригаді ДШВ ще краще готують особовий склад для конкретних задач.

95 окрема десантно-штурмова бригада дуже багато боролася за покращення підготовки всередині десантно-штурмових військ (ДШВ).

Про це розповів комбриг 95-ї бригади ДШВ Руслан Маришев в інтерв'ю Новинарні. "Їздили в навчальний центр, проводили там збори, аналізували, що треба для підготовки штурмовика. Мета – щоб солдат приходив у бригаду максимально підготовленим", - зазначив військовий.

Маришев додав, що його бригаді вдалося досягти певних результатів:

"Зараз ми отримуємо людей, які приходять із наших навчальних центрів більш підготовленими до бойових дій. Але потім кожна бригада його "під себе" додатково навчає, боєць проходить адаптаційний курс 15 діб".

Військовий зазначив, що в 95 бригаді ДШВ ще краще готують особовий склад для конкретних задач. Він зазначив, що не завжди завдання може бути "штурмувати", тим більше, що не кожен військовослужбовець може штурмувати.

"Те, що "всі йдуть на м’ясо" – це легенда. Є люди, які можуть стояти в обороні в міру своїх фізичних можливостей. А є люди, які, наприклад, навпаки, хочуть вести активні бойові дії, а не стояти в обороні. Всі ці моменти в бригаді я враховую", - зауважив комбриг.

Але, як зазначив військовий, люди зараз, на жаль, бояться армії. Однак в 95-й бригаді нормальна рекрутингова компанія – відкрита, доступна, працюють "гарячі лінії". Також ТЦК дають ресурс.

"Поповнення в моїй бригаді реально непогане. Не буду називати цифри, але непогане", - зазначив він.

Також комбриг оцінив ініціативу Контракт 18-24:

"Програма працює: у ній все по-чесному, все прозоро. В мене було близько сотні контрактників за цією програмою, набрали за два місяці".

При цьому військовий визнав, що загалом кількість охочих пішла на спад. Хоча, як тільки цю програму ввели – був сплеск добровольців.

Щодо середнього віку десантника 95 ОДШБР, то Маришев зазначив, що це приблизно 35-40 років.

"Можливо, навіть 39 років – верхня межа… Хоча є в бригаді і "ветерани трьох кампаній", - констатував він.

