Він розповів, що Росія не планувала настільки довготривалий конфлікт.

Росія давно програла б війну, а Україна за допомогою партнерів повернула б усі окуповані території, якби не підтримка Кремля союзниками Москви. Про це заявив Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Росія давно б програла цю війну. Україна за допомогою партнерів повернула би всі окуповані території, якби не підтримка Кремля союзниками Москви. Передусім - Північною Кореєю", - підкреслив він.

Буданов додав, що деякі країни мають "не зовсім чесну поведінку". Ці країни, всупереч міжнародним санкціям, дозволяють Росії отримувати зброю, боєприпаси та критично важливу елементу базу.

"Також дозволяють власним громадянам поповнювати ряди збройних сил Російської Федерації", - сказав начальник ГУР.

Він зауважив, що Україна виступає за всеосяжний, довготривалий та справедливий мир, тоді як наміри Росії бачать усі. Буданов наголосив:

"Також правда в тому, що Росія не планувала настільки довготривалий конфлікт, яким він виявився насправді. Росія точно не очікувала такої потужної міжнародної підтримки України. Тому Російській Федерації конче потрібна пауза для відновлення своїх насамперед військових потужностей".

Війна в Україні - прогнози аналітиків

Як повідомляв УНІАН, вашингтонський Центр аналізу європейської політики (CEPA) зазначає, що президент Росії Володимир Путін втрачає контроль над подіями навколо війни проти Росії.

Імовірно, він спробує протягнути певну форму тимчасового перемир’я на вигідних для Росії умовах, щоб стабілізувати ситуацію, і пізніше, коли дозволять обставини, відновити агресію.

Автор публікації, ім’я якого не розкривається, стверджує, що серед російських опозиціонерів панує очікування близької паузи у війні. На їхню думку, літній наступ Росії на фронті був останньою вирішальною спробою Кремля досягнути стратегічного успіху. Його невдача може змусити Путіна піти на припинення вогню найближчим часом.

