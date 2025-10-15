Журналіст ознайомився з проєктом дорожньої карти Єврокомісії з оборони.

Європейська комісія планує запустити "стіну дронів" уже до кінця 2026 року. Повна функціональність цієї системи оборони очікується до кінця 2027 року. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Згідно з проєктом дорожньої карти Єврокомісії з оборони, "стіна дронів" має вийти на "початкову потужність" до кінця 2026 року і бути повністю функціональною до кінця 2027 року", - написав він.

Нагадаємо, що створити "стіну дронів" для захисту європейських країн від російських дронів раніше запропонувала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Представник Єврокомісії Тома Реньє заявляв, що Україна буде частиною цього проєкту.

Відео дня

За словами Реньє, "стіна дронів" включатиме захист прифронтових країн Європи та України від потенційних атак безпілотників. Він зазначив, що проєкт може бути реалізований через інструмент кредитування SAFE.

"Стіна дронів" - у чому сенс нової оборонної системи

Раніше The New York Times писало, що ідея "стіни дронів" полягає у створенні спільного "щита" в Європі проти ворожих безпілотників. Зазначається, що це буде не фізичний бар'єр, а скоординована мережа систем стеження за дронами, імовірно, з використанням радарів, систем придушення та обміном інформацією.

Точні характеристики стіни дронів, джерела фінансування і терміни реалізації ще обговорюються. Проєкт спиратиметься на досвід України, яка вже консультує своїх європейських союзників.

Вас також можуть зацікавити новини: