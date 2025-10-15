Нова сирійська влада бачить в Росії партнера, який допоможе стримати тиск Ізраїля.

Нова влада Сирії "поважає" усі раніше укладені міждержавні угоди з Росією і прагне розвивати "стратегічні" відносини з нею. Про це під час візиту до Москви заявив новий президент Сирії Ахмад аш-Шараа, пише сирійська агенція Sana.

"Ми поважаємо всі укладені раніше угоди і прагнемо по-новому визначити характер цих відносин — на основі незалежності сирійської держави та національного суверенітету. Цілісність, єдність і безпека Сирії безпосередньо пов’язані зі стабільністю в регіоні та у світі", – сказав аш-Шараа.

Після переговорів лідерів держав заяву для преси зробив віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак. За його словами, Москва хоче працювати над нафтовими проектами в Сирії та допомагати їй відновлювати енергетичну, залізничну та іншу інфраструктуру, зруйновану протягом років громадянської війни. За його словами, обидва лідери детально обговорили це питання.

"Російські компанії вже давно працюють у Сирії, на нафтових родовищах. Є родовища, які потребують розробки, є ті, що законсервовані, і нові родовища. Ми готові брати участь", – сказав Новак.

Як пише Reuters, ще перед переговорами Кремль анонсував обговорення долі двох російських військових баз у Сирії – авіабази Хмеймім та військово-морського порту в Тартусі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив припущення, що Дамаск зацікавлений у збереженні російських військових баз.

Натомість джерела Reuters кажуть, що сирійські чиновники прагнуть отримати від Росії гарантії, що вона не буде озброювати сили, які підтримували режим Асада. Також сирійський уряд, за словами джерел, сподівається отримати від Росії допомогу у відновленні сирійської армії.

Крім того два сирійських джерела повідомили Reuters, що президент аш-Шараа використає переговори, щоб офіційно звернутися до Москви з проханням видати колишнього президента-втікача Башара Асада для суду за його злочини проти власного народу.

Як пише Reuters, президент аш-Шараа зацікавлений у співпраці з Росією, щоб протистояти вимогам Ізраїлю щодо ширшої демілітаризованої зони на півдні Сирії. Зокрема він хоче порушити питання передислокації російської військової поліції як гаранта від подальших ізраїльських зазіхань.

Як писав УНІАН, наприкінці вересня стало відомо, що нова влада Сирії видала ордер на арешт колишнього президента-втікача Башара Асада, який переховується в Росії. Формально ордер базується на подіях ще першого року громадянської війни, але повний список претензій до колишнього диктатора є значно довшим.

Вже на початку жовтня західні ЗМІ повідомили, що Башар Асад начетбо був шпиталізований у Москві із симптомами отруєння. Начебто це сталося 20 вересня. Він перебував у критичному стані та потрапив до реанімації, але після 9 днів лікування його виписали у стабільному стані. Зазначається, що отруєння сталося на його приватній віллі під Москвою, що ретельно охороняється російськими спецслужбами.

