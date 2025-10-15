Після 40 років експлуатації Bradley вже вичерпала потенціал для модернізації, кажуть в Пентагоні.

У липні наступного року Пентагон отримає перший прототип бойової машини піхоти XM30, що в перспективі має стати заміною для вже легендарної M2 Bradley. Про це повідомляє Axios.

За інформацією видання, раніше цього року прототип XM30 пройшов "критичну перевірку проекту". В липні наступного року компанія General Dynamics Land Systems (GDLS) має поставити свій перший прототип армії США. Керівництво компанії-виробника оптимістично налаштовано щодо своїх проектних та виробничих можливостей у цій програмі.

"Ми продовжуємо розробку обладнання. Наші корпуси та башти будуються, різні компоненти та підсистеми ми отримуємо, і ми працюємо над інтеграцією. Ми дуже впевнені… що у нас є вся необхідна інфраструктура для реалізації такої масштабної виробничої програми у Сполучених Штатах. У нас є відповідні потужності", – сказав директор програми XM30 Рей Кірнан.

За його словами, у початковий проект вже було внесено деякі суттєві зміни відповідно до відгуків військових. Зокрема йдеться про комфорт екіпажу в машині: змінено "деякі внутрішні елементи, спосіб організації речей, наявність відкритого простору".

Як зазначає Axios, Пентагон вже багато років намагається знайти заміну для БМП "Бредлі". Зараз у фінал конкурсу вийшли дві компанії – вже згадана GDLS та американська філія німецького концерну Rheinmetall.

"Bradley була чудовою платформою для армії протягом 40 років. Не применшуючи її значення… але вона досягла точки, коли її неможливо далі модернізувати", – сказав Axios директор зі стратегії США, колишній керівник міжфункціональної групи армії з розробки бойових машин наступного покоління Джефф Норман.

БМП Bradley: що треба знати

БМП M2 Bradley — американська бойова машина піхоти, розроблена у 1970–1980-х роках і прийнята на озброєння на початку 1980-х. За наступні десятиліття машина зазнала числених модернізацій. Типова модифікація Bradley має трьох членів екіпажу та десантний відсік для шести-семи бійців. Основне озброєння — 25-міліметрова гармата, протитанкова ракетна установка та кулемет. Машина відома своїм міцним бронюванням із застосуванням алюмінієвих сплавів, керамічних пластин та блоків динамічного захисту.

Bradley пройшли бойове хрещення у війні в Перській затоці (1991) і широко використовувалився в Іраку та Афганістані. У цих кампаніях машина показала хорошу вогневу міць, але бойові втрати були високими через недостатній захист від протитанкових гранатометів і протитанкових мін.

Останніми роками ці машини показали себе ефективними і в сучасних маневрених боях — у тому числі у війні в Україні, куди США передали сотні "Бредлі"; українські підрозділи відзначають їхню корисність для підтримки піхоти. Разом з тим спливли певні проблеми з технічним обслуговуванням цих машин в умовах інтенсивної війни.

