Потужні ракети дадуть змогу ЗСУ радикально розширити кампанію ударів великої дальності по військових і промислових об’єктах у глибині Росії.

Продовження західної підтримки та подальше підсилення України є найбільш надійним та дієвим способом швидко завершити війну в Україні через тиск на Росію. Про це йдеться у статті журналу The Atlantic Council.

Видання пише, що поки Сполучені Штати наближаються до рішення про постачання Україні ракет "Томагавк", Кремль посилює риторику, намагаючись вплинути на рішення президента США Дональда Трампа. Автори нагадали про висловлювання російських діячів про ракети "Томагавк". Зокрема, експрезидент РФ Дмитро Медведєв знову вдався до ядерних погроз, які підтримав білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

"Легко зрозуміти, чому Москва так категорично протидіє ідеї постачання ракет "Томагавк" в Україну. З потенційною дальністю польоту до 2500 кілометрів ці потужні ракети дадуть змогу українській армії радикально розширити свою нинішню кампанію ударів великої дальності по військових і промислових об’єктах у глибині Росії. Київ вже зміг завдати значної шкоди військовій машині Путіна, використовуючи власні безпілотники та ракети. Зараз у Москві явно зростає занепокоєння, що додаткова вогнева потужність, яку надають американські "Томагавки", може ще більше змістити баланс на користь України", - йдеться у статті.

Відео дня

Автори ставлять питання, чи варто серйозно ставитися до останніх погроз Росії. Адже протягом останніх трьох з половиною років повномасштабної війни представники Кремля часто використовували подібну "апокаліптичну риторику". Але ніколи не підкріплювали свої слова діями:

"Раз за разом Москва оголошувала нові червоні лінії, попереджаючи Захід про можливі репресії з боку Росії, але потім нічого не робила, коли ці червоні лінії перетиналися".

Автори додали, що спроби Росії нав'язати червоні лінії західним союзникам України є ключовою частиною тактики залякування, яку Путін застосовує з початку війни. Вони пишуть, що такі погрози виявилися дієвими у відношенні до західних лідерів, які не схильні до ризику. Саме тому, пишуть автори, кожна дискусія щодо постачання нової зброї Україні "затягувалася і відкладалася через перебільшені побоювання можливої ескалації та боягузливі розмови про необхідність уникнути провокації Путіна". І це, на їх думку, додала сміливості Путіну і продовжила війну, дозволивши Росії діяти набагато сильніше, ніж її геополітична вага, проти набагато багатших і краще озброєних супротивників.

Автори вважають, що досвід війни свідчить про те, що немає жодних підстав вважати, що червоні лінії Росії є надійними:

"Єдиним логічним висновком є те, що Путін весь час блефував. Тепер Трамп повинен вирішити, чи викривати блеф Путіна і озброїти Україну ракетами "Томагавк".

Автори припускають, що поточна стратегія США полягає в тому, щоб підняти перспективу озброєння України ракетами "Томагавк" без їх фактичної поставки. Це може змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Бо навіть якщо ракети будуть поставлені, вони не є чудо-зброєю і не виграють війну за Україну за одну ніч.

У статті робиться висновок, що з початку вторгнення Путін зумів обмежити підтримку України, вміло використовуючи колективний страх Заходу перед ескалацією конфлікту. А тепер Трамп має можливість переконати Путіна, що він "не так легко піддається залякуванню, як інші західні лідери, і готовий посилювати тиск на Москву, доки Путін не погодиться на мир". Це, за словами автора, є єдиним способом закінчити війну.

Нагадаємо, що на думку автора журналу The Atlantic, Росія все ще досягла своїх цілей в Україні та не зможе цього зробити у найближчій перспективі. Йдеться про те, що Путін переконує західних партнерів у своїй перемозі попри реальний стан речей.

Посилення тиску на РФ

Водночас США готові до продовження співпраці з західними союзниками у справі підсилення України, щоб забезпечити тривалий та надійний мир. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про готовність Америки співпрацювати з партнерами по G7, аби значно посилити тиск на Росію.

Вас також можуть зацікавити новини: