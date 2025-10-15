Останнім часом росіяни розгортають у себе легкомоторну антидронову авіацію за українським прикладом.

Росія намагається активно переймати український досвід боротьби з дронами-камікадзе за допомогою легкомоторних літаків. Російські пропагандисти так захопилися нахвалюванням вкраденого ноу-хау, що випадково "засвітили" аеродром, де базуються російські літаки-перехоплювачі Як-52.

Український портал Defense Express звернув увагу на сюжет у випуску новин одного з російських телеканалів. У відео розповідається про роботу підрозділу "ЦСН "Барс-Сармат", що використовує легкомоторний літак Як-52 для боротьби із українськими далекобійними дронами.

При цьому у сюжеті знайшлося достатньо деталей, аби визначити геолокацію місця зйомки – приватний аеродром "Корсак" поряд із селищем Приазовське у 20 км на південний схід від окупованого Мелітополя. Порівнявши кадри із російського пропагандистського сюжету із супутниковими знімками, вдалося підтвердити, що це саме те місце.

"Актуальні супутникові знімки показують те, що на аеродромі нещодавно окупанти провели ремонтні роботи та оновили асфальтове покриття. Це сталось між 30 серпня та 7 вересня цього року. І це також говорить про те, що на цей аеродром, який всього у 80 км від лінії фронту, у ворога є плани", – пише Defense Express.

Крім того, із сюжету роспропаганди також стало відомо, що росіяни використовують для полювання на дрони й імпортні літаки Cessna 172 з кулеметними блоками. Ці машини базуються подалі від фронту – в окупованому Криму. І судячи з відео – на одному з військових аеродромів.

Росіяни переймають український досвід

Як писав УНІАН, останнім часом Росія системно розгортає у себе мобільні вогневі групи для боротьби з українськими далекобійними дронами у власному тилу. Такі групи Україна почала створювати взимку 2022-23 років на тлі застосування Росією перших партій "Шахедів".

Крім того, росіяни поступово масштабують у себе українську технологію дронів-перехоплювачів для захисту власних НПЗ від українських далекобійних дронів. Це все створює нові виклики для українських виробників БПЛА та операторів, які їх запускають.

