Міністри оборони країн НАТО підтвердили збільшення інвестицій в оборону та активізацію підтримки України.

Вже більше половини країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) взяли на себе зобов’язання зробити фінансові внески на закупівлю американського озброєння в межах ініціативи ("Список пріоритетних вимог України").

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав на пресконференції після засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу в Брюсселі.

Рютте відзначив, що сьогодні міністри оборони підтвердили збільшення інвестицій в оборону, посилюють оборонне виробництво і активізують підтримку для України.

Він сказав, що безпека України пов’язана з безпекою країн Альянсу, і це не просто слова. Це відображається у підтримці, яка надається Україні.

"Завдяки фінансуванню від союзників ми надаємо Україні критичне американське озброєння через PURL. Ініціатива забезпечує Україну американським озброєнням, яке їй дійсно потрібне для захисту власного народу і тримання лінії фронту", - повідомив Рютте.

Як нагадав генеральний секретар Альянсу, спочатку шість країн-членів НАТО зробили внески в ініціативу PURL для формування закупівлі перших пакетів зброї. До цих країн відносяться Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Норвегія і Данія.

"Сьогодні ми почули як союзники, один за одним, оголосили про нові внески. Більше половини союзників долучилися до забезпечення цього важливого потоку підтримки для України", - наголосив Рютте.

Він запевнив, що підтримка України продовжиться невпинно.

Як додав Рютте, є перелік нагальних потреб України, але необхідні системи можуть надати лише Сполучені Штати.

За його словами, усі знають, що НАТО має 32 країни-члена. Тому, до PURL долучилося більше 16 країн.

Як повідомляв УНІАН, міністр війни США Піт Гегет очікує, що більше країн будуть купувати американську зброю для України. На його переконання, добитися миру можливо завдяки сильним і реальним спроможностям, які викликають повагу у супротивників.

