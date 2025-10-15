Зокрема, потенційні рішення, які можуть стосуватися "Томагавків", мають коментувати виключно Сполучені Штати.

Метою продовження надання підтримки Україні має бути досягнення моменту, аби російський диктатор Володимир Путін як ініціатор війни, почав змістовні переговори про припинення війни. Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав на пресконференції після засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу в Брюсселі.

Зокрема, у Рютте запитали, чи підтримує він постачання Сполученими Штатами крилатих ракет Tomahawk до України у зв’язку із запланованою зустріччю президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського на цьому тижні у Вашингтоні.

Як відповів Рютте, кожна країна-член Альянсу має сама коментувати потенційні рішення.

"Я не буду вдаватися в це, бо це залежить від кожного окремого союзника", - сказав Рютте.

Водночас, генеральний секретар Альянсу запевнив, що "ми дуже раді, що зустріч відбудеться", і зокрема, той факт, що Трамп і Зеленський разом так тісно співпрацюють. Рютте наголосив:

"Звісно, ми підтримуємо Україну скрізь, де тільки можемо. Я особисто перебуваю у контакті з президентом Зеленським і президентом Трампом. Тому, я думаю, що дуже добре, у них буде ця зустріч у п’ятницю. Бо, зрештою, нам треба досягти, аби Путін опинився за столом перемовин, розпочалися змістовні переговори, і щоби він припинив цю жахливу війну. Завершення має бути довготривалим".

З цієї причини європейці обговорюють безпекові гарантії для України разом з Канадою та іншими країнами.

"І саме тому настільки важливою є заява Сполучених Штатів, що вони хочуть підтримувати ці гарантії безпеки, звичайно, після того, як набуде чинності довгострокове припинення вогню і мирна угода", - сказав Рютте.

Зброя для України

Як повідомляв УНІАН, Зеленський має намір цього тижня у Вашингтоні обговорити обговорити з Трампом послідовність кроків, які планує запропонувати американському лідеру під час зустрічі. Головні теми порядку денного - протиповітряна оборона і українські далекобійні спроможності, аби тиснути на Росію.

