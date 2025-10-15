У Швеції з'явиться новий винищувач на заміну знаменитому Gripen, - аналітики

За словами експертів, вже тестується система штучного інтелекту Centaur, що вже проводить навчальні повітряні бої проти людини.

Швеція продовжує традицію самостійної розробки винищувачів - компанія Saab уклала з Управлінням оборонних матеріалів при Міноборони Швеції контракт на подальші концептуальні дослідження перспективного літака, який має замінити JAS 39 Gripen.

Як пише Defense Express, новий договір є продовженням домовленостей, укладених у березні 2024 року, і охоплює етап концептуальних робіт у наступні роки (плановий період робіт — 2024–2027). На це виділено близько 2,6 млрд шведських крон (приблизно 270 млн дол.). Мета — не створити прототип до 2027 року, а розробити ключові технології та демонстраційні зразки.

Замовлення включає пошук рішень не тільки для літака як такого, але й обов’язкової "комплектної" складової — мережі спільних апаратів, зокрема дронів-винищувачів.

"І звісно він не призведе до появи у 2027 році прототипів. Бо задача не цей період - лише розробка певних технологій та їх демонстраційних зразків", - зазначають аналітики.

Початкова концепція системи вже відома як F-series: вона передбачає створення самого винищувача та ряду безпілотників у трьох класах — два дозвукові (легкий — до 1 т; середній — до 5 т) і надзвуковий дрон-винищувач вагою понад 5 т. Усі машини мають працювати в кооперації одна з одною та з модернізованим Gripen E. Найближчим до практичної реалізації фахівці вважають саме дрон-винищувача, який запозичить ряд рішень від Gripen E.

Паралельно Saab уже тестує на JAS 39E систему штучного інтелекту Centaur, що вже проводить навчальні повітряні бої проти людини поза візуальною дистанцією (BVR). Centaur планують інтегрувати у всі безпілотники F-series і в сам винищувач, який за вимогами до шостого покоління має бути опційно-пілотованим.

Хоч проект і розглядається передусім як суверенна шведська програма, у Saab не виключають можливості партнера — зокрема Німеччини, яка після провалу проєкту FCAS з Францією й Іспанією розглядає шведську платформу як "план Б". Водночас у Saab традиційно прагнуть зберегти домінування у проєкті: компанія з 1948 року (від Saab 29 Tunnan) славиться суверенними розробками винищувачів, хоча й залучає зовнішні рішення там, де це доцільно.

Нагадаємо, на брифінгу міністр оборони Швеції Поль Йонсон повідомив, група країн, що допомагають Україні поставками бойової авіації, порадила Швеції поставити на паузу передачу Києву багатоцільових винищувачів Gripen через інфраструктурні та технічні складнощі. За його словами, авіаційна коаліція порадила зосередитися на наших літаках дальнього радіолокаційного виявлення.

