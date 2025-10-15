Військові асигнування від європейських країн скоротилися на 57% порівняно із січнем-червнем 2025 року.

За даними берлінського Кільського інституту, який відстежує більшість видів допомоги Україні, обсяги пожертвувань зброї країні різко скоротилися на 57%. Про це пише The Sun.

Зазначається, що німецькі дослідники виявили, що поставки зброї Києву різко зросли в першій половині 2025 року, оскільки Європа намагалася заповнити вакуум, що утворився через "відступ" Америки.

"Але влітку імпульс згас. Військові асигнування від європейських країн скоротилися на 57% порівняно із січнем-червнем 2025 року", - заявили в Інституті.

Журналісти вважають, що головна причина цього - літні канікули.

Зазначається, що ці цифри суперечать заявам Великої Британії про відправку 85 000 безпілотників за шість місяців - понад 470 на день.

Міністр оборони Джон Хілі заявив, що Велика Британія інвестувала близько 600 мільйонів фунтів стерлінгів у прискорення поставок безпілотників на Україну. Він сказав, що поставки включають "десятки тисяч безпілотників ближнього радіусу дії з видом від першої особи, які мають вирішальне значення для підтримки лінії фронту України".

Важливо, що це відбувається на тлі підготовки союзників до введення нових санкцій проти Росії, спрямованих проти її нафтогазової галузі. Один із чиновників заявив, що це "силовий крок з метою чинення економічного тиску", який передбачатиме наступ на країни, що купують російську нафту і газ. Також союзники найближчими днями зможуть домовитися про використання російських активів для фінансування оборони України.

Джерело наполягало на тому, що гроші Москви буде вилучено і передано безпосередньо Києву. Однак, за його словами, Великобританія, Франція і Німеччина підтримали "креативну ідею", яка передбачає використання 170 мільярдів євро заморожених російських державних активів для забезпечення кредиту для України.

Допомога Україні - останні новини

Швеція, Естонія та Фінляндія зобов'язалися збільшити видатки на закупівлю американської зброї для України, однак такі країни, як Іспанія, Франція та Велика Британія, розкритикували за те, що вони утримуються від цього.

