ОБСЄ стурбоване обмеженнями в новому законі Казахстану про релігії

Брюссель. 29 вересня. УНІАН. Директор Бюро за демократичні інститути і права людини (БДІПЛ) ОБСЄ Янеш ЛЕНАРЧИЧ стурбований схваленим Сенатом Казахстану обмежувальним законом про релігії.

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

«Складається враження, що новий закон невиправдано обмежує свободу релігій та віросповідання й підготований для обмеження дії цих свобод у Казахстані», - заявив Я.ЛЕНАРЧИЧ.

Закон, який перед набуттям чинності повинен бути підписаний Президентом Казахстану, вимагає перереєстрації все релігійних громад, забороняє незареєстровану релігійну діяльність і вводить високі штрафи за порушення заборони.

Крім того, занепокоєння Директора БДІПЛ викликають обмеження на розповсюдження релігійної літератури за межами релігійних будівель, а також вимоги до перереєстрації всіх, залучених у місіонерську діяльність.

У 2009 році БДІПЛ підготував свою думку щодо попередньої версії закону, яка включала всі вищеперелічені положення, разом із тим, ці положення так і збереглися до останнього дня.

«Сумно бачити, що закон не прийняв до уваги попередні коментарі БДІПЛ, і був прийнятий без значних громадських консультацій», - заявив Я.ЛЕНАРЧИЧ.

Він також зазначив, що в своїй нинішній формі закон буде кроком Казахстану назад у галузі виконання своїх зобов`язань перед ОБСЄ.