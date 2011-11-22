МЗС високо оцінює допомогу Венеціанської комісії

Київ. 22 листопада. УНІАН. В Україні високо оцінюють допомогу Венеціанської комісії та Бюро демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ у роботі над законом про вибори народних депутатів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Ми високо цінуємо допомогу Венеціанської комісії та Бюро демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ у роботі над цим законом», - сказав він.

За словами О.ДИКУСАРОВА, за спільної згоди більшості членів спеціальної комісії з підготовки згаданого документа за основу було взято законопроект, розроблений Робочою групою з питань удосконалення законодавства про вибори при Президентові України та доопрацьований з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

О.ДИКУСАРОВ запевнив, що Україна прислухається до своїх міжнародних партнерів і готова до подальшої взаємодії з відповідними інституціями насамперед Радою Європи та Венеціанською комісією з метою удосконалення законодавства України в різних сферах.

Він зазначив, що ухвалення більш як 80% депутатами Верховної Ради виборчого закону засвідчило готовність різних політичних сил до діалогу та компромісу з суспільно важливих для України питань.

Як сказав О.ДИКУСАРОВ, це було позитивно відзначено міжнародною спільнотою.

Зокрема, міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ на своїй сторінці у Twitter назвав позитивним фактом те, що «широкій більшості у Верховній Раді України вдалося досягти домовленості щодо нового закону про вибори».

О.ДИКУСАРОВ також зазначив, що у законі враховано 16 із 20 пропозицій, внесених представниками опозиційних фракцій. Він також нагадав, що для вироблення узгодженого тексту закону у Верховній Раді було створено тимчасову спеціальну комісію, до якої увійшли представники усіх фракцій та груп парламенту.

За словами О.ДИКУСАРОВА, показовим є те, що головою комісії було обрано представника опозиційної фракції – Руслана КНЯЗЕВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому Закон «Про вибори народних депутатів».

За ухвалення відповідного рішення проголосували 366 народних депутатів з 404 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема «за» проголосували 187 депутатів від фракції Партії регіонів, 62 – від ”БЮТ-Батьківщини”, 36 – від НУ-НС, 24 – від КПУ, «Реформи заради майбутнього» - 19, Народної партії – 20, позафракційні – 18.