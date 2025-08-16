Він наголошує на необхідності досягнути реального тривалого миру, а не такого, який стане ще однією паузою між російськими вторгненнями.

Санкції проти Росії мають бути посилені, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо Росія ухилятиметься від чесного закінчення війни. Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського, про це він сказав у розмові з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Зеленський зауважив, що сьогодні після розмови з Трампом вони ще додатково скоординували позиції з європейськими лідерами.

"Позиції очевидні. Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями. Треба якнайшвидше припинити вбивства, припинити вогонь як на полі бою, так і в небі та проти нашої портової інфраструктури. Треба звільнити всіх українських полонених військових і цивільних та повернути викрадених Росією дітей. Тисячі наших людей досі утримуються в неволі, їх усіх треба повернути додому", - підкреслив глава держави.

Він наголосив на необхідності зберігати тиск на Росію, поки тривають агресія та окупація.

"В розмові з президентом Трампом я сказав про те, що має бути посилення санкцій, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо Росія ухилятиметься від чесного закінчення війни", - повідомив Зеленський і додав, що санкції - це дієвий інструмент.

Крім того, зауважив він, потрібно надійно та довгостроково гарантувати безпеку за участі як Європи, так і США.

"Усі питання, які важливі для України, мають обговорюватись за участі України, і жодне питання, зокрема територіальне, не вирішується без України", - підкреслив він.

Зеленський подякував партнерам, які допомагають, і нагадав про заяву європейських лідерів, яка "зміцнює нашу позицію".

"Працюємо далі всі разом: європейці, американці, всі у світі, хто хоче миру й спокою в міжнародних відносинах", - зазначив глава держави.

Зустріч Путіна і Трампа на Алясці - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за підсумками зустрічі на Алясці Трамп заявив, що угоди стосовно України з президентом Росії Володимиром Путіним не було досягнуто. Зі слів Путіна прозвучало, що "має бути забезпечена і безпека України", але російський диктатор одночасно повторив вигадані тези для виправдання війни проти України.

Як стало відомо УНІАН від власних джерел, США пропонували Україні аналог "5 статті НАТО" у якості гарантій безпеки у разі підписання мирної угоди з Росією. За словами джерела, Трамп порушив це питання на зустрічі з Путіним в Анкориджі. Путін цю ідею схвалив.

Водночас кореспондент The New York Times написав, що невдача переговорів між Трампом і Путіним стала певним полегшенням для України. За його словами, це пояснюється тим, що найбільшим страхом Києва та Європи було те, що президент США поступиться територіальним вимогам російського диктатора.

