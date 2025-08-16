Трамп пішов від Путіна з порожніми руками, - AP

Попри "теплий прийом" і великі обіцянки, Трамп не зміг домовитися з Путіним про припинення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп завершив саміт із Володимиром Путіним на Алясці без жодного прориву в питанні припинення війни Росії проти України. Попри обіцянки "зупинити війну в перший день", семимісячні спроби Трампа завершилися формальним "взаєморозумінням", але без реальних зрушень, пише Associated Press.

Зустріч пройшла на військовій базі Елмендорф-Річардсон, де Путіна зустріли як почесного гостя — із червоною доріжкою та повітряним шоу з винищувачами B-2 і F-22. Такий прийом викликав занепокоєння серед союзників США, особливо враховуючи відсутність на переговорах президента України Володимира Зеленського.

"Ми до цього не дійшли", — визнав Трамп на спільному брифінгу, який обидва лідери залишили, не відповівши на жодне запитання журналістів.

Путін натомість отримав те, чого давно домагався — міжнародну легітимацію, візит до США вперше за понад 10 років та можливість уникнути нових санкцій, які готував Вашингтон. Він похвалив Трампа за "розуміння російських інтересів" і заявив про "початок нового етапу співпраці".

Замість тиску на Москву, Трамп в інтерв’ю Fox News натякнув, що відповідальність за пошук миру лежить і на Зеленському. Примітно, що президента України взагалі не запросили до участі у переговорах.

Зустріч проходила на тлі ескалації на фронті та прогресу російських військ, тоді як Київ продовжує боротися із нестачею ресурсів і західної зброї. Путін наполягає на умовах, які Захід і Україна вважають неприйнятними — зокрема, припинення підтримки ЗСУ та відмова України від інтеграції в НАТО.

Попри обіцянки, домовленостей щодо припинення вогню не досягнуто. Наступна зустріч — можливо, вже в Москві.

Саміт на Алясці - це треба знати

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що угоди стосовно України з Путіним не досягнуто. Натомість російський диктатор одночасно повторив вигадані тези для виправдання війни проти України.

Також стало відомо, що США пропонували Україні аналог "5 статті НАТО" у якості гарантій безпеки у разі підписання мирної угоди з Росією.

Як повідомляє УНІАН з посиланням на власні джерела, президент США Дональд Трамп порушив це питання на зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним в Анкориджі. Путін схвалив цю ідею.

