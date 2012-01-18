Опозиція Казахстану просить міжнародного розслідування подій в Жанаузені

Страсбург. 18 січня. УНІАН. Опозиція Казахстану хоче міжнародного розслідування подій Жанаузені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це говорили представники опозиції та громадянського суспільства Казахстану піл час конференції “Жанаузень: від трудового конфлікту до трагедії. Що станеться після парламентських виборів?”, проведеної 17 січня у Європарламенті в Страсбурзі.

“Ми приїхали, щоб переконати вас в тому, що потрібна міжнародна незалежна комісія з розслідування, і на те є причини”, - заявив лідер Народного фронту Казахстану Володимир КОЗЛОВ.

За його словами, тільки міжнародна незалежна комісія може допомогти жителям Жанаузеня, яких зараз залякують представники правоохоронних органів.

“Сьогодні відбувається тотальне залякування громадян, щоб вони взагалі не контактували з будь-якими засобами масової інформації. Іде залякування навіть тих, хто вже щось сказав на камеру, щоб вони почали відмовлятися від своїх слів... Президент вже призначив винних, він сказав, що це – третя сила, що це йде з-за кордону. І сьогодні слідство буде лише виконувати вказівки Президента, призначаючи винних далі”, - зазначив В.КОЗЛОВ.

Його підтримав і представник Президента Фонду “Громадянська активність” Муратбек КЕТЕБАЄВ.

“Я підтримую ідею проведення незалежного розслідування в Жанакзені, тому що це – єдиний спосіб на сьогодні здійснити юридичний та політичний тиск на Астану в рамках існуючих дипломатичних відносин”, - сказав він.

За словами М.КЕТЕБАЄВА, події в Жанаузені стали закономірним результатом політики уряду, в результаті якої, за неофіційними даними, рівень безробіття в країні сягає 30%, а в тих регіонах, де, як в Жанаузені, зарплати є досить високими, настільки ж високою є і вартість життя.

Заклик казахської опозиції підтримав і депутат Європарламенту Пьотр БОРІС (група народних партій, Польща).

“Я думаю, що в інтересах уряду Казахстану та його відносин з ЄС ц яситуація має бути вивчена в ході міжнародного розслідування”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в результаті сутичок між колишніми робітниками нафтових компаній та поліцією в Жанаузені загинуло за офіційними даними 17 осіб, близько сотні отримали поранення.

В місті було запроваджено надзвичайний стан, який зберігається і досі.

Опозиція стверджує, що кількість загиблих та поранених є набагато вищою за офіційні дані.