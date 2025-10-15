Основною причиною можливого завершення виробництва Zuzana 2 є досвід війни в Україні.

У Словаччині, ймовірно, припинять випускати колісні 155-мм самохідні артилерійські установки Zuzana. Про це повідомляє Denník N.

Зазначається, що йдеться про модифікацію Zuzana 2. Наразі ця версія самохідної гаубиці перебуває в серійному виробництві, а країни-партнери постачають їх в Україну.

За даними видання, основною причиною можливого завершення виробництва Zuzana 2 є досвід війни в Україні. Замовники хочуть більш мобільні та легкі самохідні гаубиці, в яких основна зброя і боєкомплект розташовані в автоматичній башті, а екіпаж перебуває в броньованій кабіні. Тим часом у Zuzana 2 багато членів екіпажу перебувають у поворотній башті біля боєприпасів.

У виданні підкреслили, що виробник Zuzana не врахував досвід українських артилеристів після бойового застосування на фронті проти російських військ. Журналісти поділилися, що замість Zuzana 2 оборонна компанія Konštrukta Defence зосередиться на випуску новітніх гаубиць Eva M2 з шасі 6×6.

САУ Zuzana - довідка УНІАН

Нагадаємо, що самохідні артилерійські установки Zuzana випускаються з 1998 року. Ця лінійка є подальшою модифікацією САУ "Dana" з гарматою калібром 155 мм.

У 2009 році доопрацьована САУ Zuzana 2 пройшла випробування. Вона відрізняється від першої модифікації стволом 52 калібру завдовжки, можливістю обертати вежу на 360 градусів і новою броньованою кабіною екіпажу.

САУ Zuzana в Україні - важливі новини

Нагадаємо, що в травні 2025 року Німеччина передала Україні великий пакет військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, 3 колісні гаубиці Zuzana 2. Також Берлін передав 66 броньованих транспортних засобів із захистом від мінної засідки.

Крім того, 2023 року Україні передали дві САУ Zuzana 2, виробництво яких профінансували Німеччина, Данія та Норвегія. Тодішній прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор подякував цим країнам за передачу установок.

