"Нова пошта" оголосила про призначення нового головного виконавчого директора (CEO). Цю посаду обійме нині операційний директор "Нової пошти" Євген Тафійчук, але офіційно він приступить до своїх обов'язків із 1 січня 2026 року.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що до кінця року компанією продовжить керувати чинний СЕО Олександр Бульба. У найближчі два з половиною місяці обидва топменеджери працюватимуть разом для плавної передачі повноважень.
За словами співвласника "Нової пошти" Вячеслава Климова, конкурс на посаду був відкритим. Розглядалися понад 20 кандидатів, включно з управлінцями з міжнародних компаній. У фінал вийшли троє: два зовнішніх кандидати і один внутрішній.
"Ми пишаємося, що лідер, якого ми обрали, зростав разом із компанією. Євген знає всі процеси до найдрібніших деталей і має амбітне бачення майбутнього", - зазначив Климов.
Євген Тафійчук - що про нього відомо
Євген Тафійчук працює в "Новій пошті" з 2012 року. Розпочинав свою карʼєру вантажником, а вже за рік його підвищили до першої керівної посади.
Новообраний СЕО має 10 років досвіду в логістиці. Він відповідав за масштабну трансформацію кур’єрської доставки, подвоєння мережі відділень та підвищення швидкості обробки відправлень.
З 2021 по 2024 роки Тафійчук обіймав посади операційного директора "Нової пошти" як в Україні, так і в Європі.
Звільнення в "Новій пошті" - головні новини
Кадрові зміни у компанії розпочались ще з весни поточного року. Наприкінці травня співвласник компанії Володимир Поперешнюк заявив про намір провести дебюрократизацію та дерегуляцію, а також "зменшити кількість зайвих процесів, які не приносять користі клієнтам". У коментарі Forbes він зазначив про намір скоротити частку співробітників, які працюють в офісах і "не торкаються посилок", з поточних 30% до 10-15%.
25 червня стало відомо про звільнення директорки з управління репутацією Олени Плахової, яка працювала у компанії з 2020 року.
Пізніше, в липні, компанія повідомила про звільнення гендиректора Олександра Бульби. У "Новій пошті" тоді відмітили, що Бульба очолюватиме компанію до кінця поточного року, а вже 31 грудня 2025 року компанія отримає нового СЕО.
22 вересня повідомлялося, що після 13 років роботи компанію також полишив її ІТ-директор Андрій Дорошенко. Про причини звільнення він тоді не повідомив. Таким чином Дорошенко став шостим топменеджером, який оголосив про завершення своєї роботи у компанії з червня 2025 року.