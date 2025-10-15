Раніше в компанії спостерігалася хвиля звільнень.

"Нова пошта" оголосила про призначення нового головного виконавчого директора (CEO). Цю посаду обійме нині операційний директор "Нової пошти" Євген Тафійчук, але офіційно він приступить до своїх обов'язків із 1 січня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що до кінця року компанією продовжить керувати чинний СЕО Олександр Бульба. У найближчі два з половиною місяці обидва топменеджери працюватимуть разом для плавної передачі повноважень.

За словами співвласника "Нової пошти" Вячеслава Климова, конкурс на посаду був відкритим. Розглядалися понад 20 кандидатів, включно з управлінцями з міжнародних компаній. У фінал вийшли троє: два зовнішніх кандидати і один внутрішній.

"Ми пишаємося, що лідер, якого ми обрали, зростав разом із компанією. Євген знає всі процеси до найдрібніших деталей і має амбітне бачення майбутнього", - зазначив Климов.

Євген Тафійчук - що про нього відомо

Євген Тафійчук працює в "Новій пошті" з 2012 року. Розпочинав свою карʼєру вантажником, а вже за рік його підвищили до першої керівної посади.

Новообраний СЕО має 10 років досвіду в логістиці. Він відповідав за масштабну трансформацію кур’єрської доставки, подвоєння мережі відділень та підвищення швидкості обробки відправлень.

З 2021 по 2024 роки Тафійчук обіймав посади операційного директора "Нової пошти" як в Україні, так і в Європі.

Звільнення в "Новій пошті" - головні новини

Кадрові зміни у компанії розпочались ще з весни поточного року. Наприкінці травня співвласник компанії Володимир Поперешнюк заявив про намір провести дебюрократизацію та дерегуляцію, а також "зменшити кількість зайвих процесів, які не приносять користі клієнтам". У коментарі Forbes він зазначив про намір скоротити частку співробітників, які працюють в офісах і "не торкаються посилок", з поточних 30% до 10-15%.

25 червня стало відомо про звільнення директорки з управління репутацією Олени Плахової, яка працювала у компанії з 2020 року.

Пізніше, в липні, компанія повідомила про звільнення гендиректора Олександра Бульби. У "Новій пошті" тоді відмітили, що Бульба очолюватиме компанію до кінця поточного року, а вже 31 грудня 2025 року компанія отримає нового СЕО.

22 вересня повідомлялося, що після 13 років роботи компанію також полишив її ІТ-директор Андрій Дорошенко. Про причини звільнення він тоді не повідомив. Таким чином Дорошенко став шостим топменеджером, який оголосив про завершення своєї роботи у компанії з червня 2025 року.

