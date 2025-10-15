Технічні характеристики ракети досі фактично приховані.

Пентагон обрав свою протидронову ракету - Freedom Eagle-1 від AV, яка "вибила" пропозицію Raytheon.

Військовий портал Defense Express зазначає, що компанія AV оголосила про отримання контракту на продовження розробки зенітної ракети для боротьби з безпілотниками в інтересах Міністерства оборони США за програмою Next-Generation Counter-Uncrewed Aerial System (C-UAS) Missile.

Йдеться про результат об'єднання цього року компанії AeroVironment, що відома своїми дронами-камікадзе Switchblade та розвідувальними БПЛА Puma, а також BlueHalo, яка спеціалізується на протидронових рішеннях.

AV отримала цей контракт ще на початку року, утім оголосила про це лише зараз, ставши єдиним учасником програми NGCM з розробки протидронової ракети, що означає фактичний вибір Пентагоном майбутнього постачальника.

Аналітики зауважили, що це також означає те, що її єдиний конкурент - гігант Raytheon вибув з конкурсу зі своєю зенітною ракетою Coyote 2, яка трансформувалася в ракету із зенітного дрона.

Заявка AV у програмі NGCM - це ракета Freedom Eagle, FE-1. Вперше її було продемонстровано у 2023 році, вона є результатом діяльності саме BlueHalo. А її перший пуск відбувся у січні цього року.

Водночас технічні характеристики FE-1 досі фактично приховані. Дальність визначена як SHORAD (мала дальність); підкреслені, але не розкриті габарити та розмір бойової частини, окрім того, що ракета дозволяє боротися з БПЛА вагою до 600 кг, що літають на висотах до 5,5 км.

Крім того, система наведення на ціль також нерозкрита, але перевагою свого рішення розробники називають малу ціну. Можливо, це натякає на те, що у FE-1 не використано активну радіолокаційну головку самонаведення, як у Coyote 2 від Raytheon. Але вочевидь рішення AV цілком задовольняє Пентагон, а разом із тим краще за пропозицію Raytheon.

Зауважується, що ще навесні розробники декларували, що проведуть повноцінну демонстрацію FE-1 у третьому кварталі цього року. Він закінчився у вересні, але про її проведення так і не було повідомлено. Утім, з огляду на відтермінування AV свого прогресу у розробці ракети, цілком можливо, що про них буде повідомлено значно пізніше.

Зміцнення ППО НАТО

Як повідомлялося, раніше видання Politico зауважило, що НАТО шукає способи зміцнити вразливу протиповітряну оборону на тлі зростаючих вторгнень роями дронів та російською авіацією у свій повітряний простір.

Так, за останні тижні підозрілі безпілотники порушували повітряний простір Бельгії, Німеччини, Данії та Норвегії, російські дрони фіксувалися над Румунією та були збиті над Польщею. Крім того, Альянсу довелося терміново направити винищувачі для перехоплення російських МіГ-31 над Естонією, після того як вони перебували в повітряному просторі країни протягом 12 хвилин.

У відповідь НАТО презентувало програму Eastern Sentry, яка переміщує бойові літаки та системи ППО в країни переднього краю.

