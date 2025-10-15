Перші партії українських яблук будуть відправлені до Канади в цьому сезоні, проте врожай залишає бажати кращого.

Україна вперше експортуватиме яблука на канадський ринок. Про це виданню FreshPlaza розповів представник виробника USPA Fruit Володимир Гуржій.

За його словами, процес відкриття канадського ринку для експорту українських яблук розпочався ще кілька років тому.

"Очікується, що перші партії наших яблук будуть відправлені до Канади вже цього сезону. З огляду на низький урожай яблук у Туреччині та високу активність турецьких торговців, я очікую, що ми також отримаємо багато запитів з цього напрямку", – повідомляє Гуржій.

Відео дня

При цьому врожай яблук в цьому сезоні або аналогічний минулорічному, або менший, в залежності від регіону України.

"Заморозки пройшли декількома хвилями і на різних стадіях розвитку квітів і плодів. В результаті в деяких регіонах урожай можна вважати нормальним, а в інших врожайність знизилася вдвічі", – констатує виробник.

Станом на середину жовтня половина врожаю вже зібрана, але збір ще триває. Гуржій очікує врожайність нижче середньої за 10 років.

"Але з огляду на те, що пізні заморозки стали нормою в останні роки, врожай можна вважати середнім у порівнянні з останніми трьома роками", – додає він.

Українські яблука стають все більш популярними, і дефіцит цього фрукту в Європі може сприяти продажам. Покупці відзначають високу щільність, хороший смак і привабливий зовнішній вигляд українських фруктів. Проте плодів може не вистачити всім, а збір затримується на два тижні.

"Активний попит спостерігається на тлі дефіциту яблук в Україні, оскільки не вистачає робітників для збору врожаю, а погода також не сприяє збиранню", – констатує Гуржій.

На основі багатьох факторів виробник прогнозує, що сезон 2025/2026 буде сезоном високих цін. Окрім погодних умов і нижчого врожаю, на це вплинуть висока інфляція в Європі та переоцінка євро щодо долара США, резюмує Гуржій.

Ціни на яблука в Україні - останні новини

Для українців яблука ледь не найбільш розповсюдженим фруктом, проте зростання цін на нього дозволяє назвати цей плід "дорогим". Через зниження валового збору в Україні, наприкінці літа яблука коштували мінімум вдвічі більше, ніж торік.

При цьому президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник зазначив, що виробникам невигідно продавати яблука на внутрішньому ринку і вони переорієнтовуються на експорт. За його словами, дешевих яблук українці вже не побачать.

Вас також можуть зацікавити новини: