Партнери Києва вважають, що українцям буде складно оперувати одразу трьома типами західних літаків.

Так звана Авіаційна коаліція – група країн, що допомагають Україні поставками бойової авіації – порадила Швеції поставити на паузу передачу Києву багатоцільових винищувачів Gripen. Як пише "Мілітарний", про це на брифінгу у Брюсселі повідомив міністр оборони Швеції Поль Йонсон.

"Ви, мабуть, знаєте, авіаційна коаліція порадила нам поки що утриматися від цього кроку й натомість зосередитися на наших літаках дальнього радіолокаційного виявлення", – прокоментував Поль Йонсон.

За його словами, Швецію попросили утриматися від поставки Україні нового типу винищувачів через інфраструктурні та технічні складнощі.

Відео дня

"Думаю, було б складно одночасно вводити три типи бойових літаків. Зараз це F-16, а також Mirage", – сказав Йонсон.

Разом з тим він зазначив, що поставка шведських винищувачів є можливою у майбутньому, адже у Києві виявили інтерес до цих літаків.

Шведські винищувачі та літаки ДРЛВ

Як писав УНІАН, розмови про можливу поставку в Україну шведських винищувачів Gripen точаться ще з початку 2023 року. Тоді українські пілоти навіть пройшли ознайомчу підготовку на цих літаках.

Однак вже у 2024 році програму поставки цих винищувачів поставили на паузу, щоб дати Україні можливість зосередитися на освоєнні винищувачів F-16.

Паралельно відбувався процес передачі Україні шведських літаків радіолокаційної розвідки Saab GlobalEye. Загалом було обіцяно два літаки. Точної інформації про те, коли саме їх надали і чи надали взагалі – немає, але вважається, що принаймні один з двох літаків вже в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: