Так звана Авіаційна коаліція – група країн, що допомагають Україні поставками бойової авіації – порадила Швеції поставити на паузу передачу Києву багатоцільових винищувачів Gripen. Як пише "Мілітарний", про це на брифінгу у Брюсселі повідомив міністр оборони Швеції Поль Йонсон.
"Ви, мабуть, знаєте, авіаційна коаліція порадила нам поки що утриматися від цього кроку й натомість зосередитися на наших літаках дальнього радіолокаційного виявлення", – прокоментував Поль Йонсон.
За його словами, Швецію попросили утриматися від поставки Україні нового типу винищувачів через інфраструктурні та технічні складнощі.
"Думаю, було б складно одночасно вводити три типи бойових літаків. Зараз це F-16, а також Mirage", – сказав Йонсон.
Разом з тим він зазначив, що поставка шведських винищувачів є можливою у майбутньому, адже у Києві виявили інтерес до цих літаків.
Шведські винищувачі та літаки ДРЛВ
Як писав УНІАН, розмови про можливу поставку в Україну шведських винищувачів Gripen точаться ще з початку 2023 року. Тоді українські пілоти навіть пройшли ознайомчу підготовку на цих літаках.
Однак вже у 2024 році програму поставки цих винищувачів поставили на паузу, щоб дати Україні можливість зосередитися на освоєнні винищувачів F-16.
Паралельно відбувався процес передачі Україні шведських літаків радіолокаційної розвідки Saab GlobalEye. Загалом було обіцяно два літаки. Точної інформації про те, коли саме їх надали і чи надали взагалі – немає, але вважається, що принаймні один з двох літаків вже в Україні.