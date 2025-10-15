В Бельгії ще не підтвердили їхню готовність до використання.

Україна отримає всі обіцяні Бельгією винищувачі F-16, передача відбудеться після підготовки пілотів та проходження технічних процедур.

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен під час спілкування з журналістами в штаб-квартирі НАТО, повідомляє РБК-Україна.

"F-16 дійсно потраплять до вашої країни, але ми ще не підтвердили їхню готовність до використання. Потрібно пройти навчання, і це займе місяць. Тому коли літаки прибувають, це не означає, що вони одразу відправляються в Україну", - зазначив він.

Але, як запевнив міністр, всі обіцяні Бельгією F-16, будуть в Україні.

"Немає жодних сумнівів", - додав Франкен.

Винищувачі F-16 для України

Як повідомляв УНІАН, у травні Франкен заявляв, що Україна має раніше отримати обіцяні Бельгією винищувачі четвертого покоління F-16. Він запевняв, що підтримка України буде продовжуватися й надалі. "Ми продовжуватимемо підтримувати Україну у наступні роки, виділяючи 1 мільярд євро щороку на військову допомогу", – наголосив міністр.

Також він зазначав, що Бельгія буде провідною країною у "коаліції охочих". Разом з тим, вона залишатиметься у коаліції країн, які постачають Україні винищувачі F-16.

