У комісії вважають, що учасники ринків капіталу негативно сприймуть ініціативу.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) не підтримала прийняття законопроєкту, що передбачає зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг". Про це йдеться в постанові комісії від 14 жовтня.

У НКЦПФР наголошують, що зміна назви розмінної монети України призведе до необхідності внесення змін до багатьох інформаційно-комунікаційних систем професійних учасників ринків капіталу, в тому числі Центрального депозитарію цінних паперів.

"Крім того, виникне необхідність переоформлення емітентами цінних паперів глобальних сертифікатів та свідоцтв про випуски цінних паперів, в яких зазначається інформація про номінальну вартість цінних паперів", – ідеться у довідці до постанови.

Відео дня

В комісії вважають, що перейменування копійки потребуватиме витрат фінансових ресурсів та часу, що призведе до негативного сприйняття цієї законодавчої ініціативи з боку учасників ринків капіталу. При цьому фінансування витрат з державного бюджету законопроєктом не передбачено.

"Вважаємо, що у період воєнного стану запропоновані законопроєктом законодавчі зміни не першочергові та нагальні, а також відволікатимуть зусилля та ресурси учасників ринку від головної мети - найшвидшого наближення нашої перемоги. Такі законодавчі пропозиції не мають економічного обґрунтування та доцільності, а лише відволікають ресурси держави від потреб безпеки та захисту держави від країни-агресора", - зазначили у НКЦПФР.

Заміна "копійок" на "шаги" - головні новини

1 жовтня у парламенті зареєстрували законопроєкт про перейменування назви розмінної монети "копійка" на "шаг". Автори проєкту закону зазначають, що зміна назви розмінної монети "копійка" на історично обґрунтовану та питомо українську назву "шаг" дасть змогу відродити національні традиції України в номінації грошей та завершити грошову реформу, розпочату в 1996 році.

У документі сказано, що відродження української назви монет "шаг" обґрунтоване історичною та мовною традицією України, тоді як назва "копійка" має вороже, пострадянське та російське походження.

Вас також можуть зацікавити новини: