За словами політика, Угорщина хоче збільшити постачання цих енергоносіїв.

Угорщина постраждає, якщо відмовиться від російських енергоносіїв. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто під час свого візиту до Москви, цитує Reuters.

За його словами, Угорщина не прийме зовнішнього тиску, коли йдеться про рішення щодо енергопостачання.

У виданні уточнили, що Сіярто брав участь у форумі "Російський енергетичний тиждень" під час того, як міністри оборони НАТО зустрілися у Брюсселі, аби обговорити військову допомогу Україні. Такі дії угорського політика підкреслюють розбіжності Будапешта з більшістю інших членів альянсу щодо питання відносин з РФ.

Водночас Сіярто заявив, що національні інтереси мають першочергове значення для Будапешта в питаннях енергопостачання.

"Росія нас ніколи не підводила. Постачання завжди надходили... Контракти завжди виконувалися. І моє питання полягає лише в тому, чому ми повинні розривати ці відносини", - зауважив угорський міністр.

Також він наголосив, що РФ поставила Угорщині близько 3,6 млн метричних тонн нафти з початку цього року та буде експортувати від 5 млн тонн на день до 5,5 млн тонн у 2025 році.

За словами Сіярто, Угорщина планує зберегти такий темп у 2026 році.

Позиція угорської влади щодо України - останні новини

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан почав збирати підписи проти планів Євросоюзу щодо збільшення витрат на оборону. За його словами, "Європа все швидше дрейфує до війни".

"Кілька тижнів тому в Копенгагені був представлений військовий план Брюсселя: Європа платить, українці воюють, а Росія врешті-решт виснажиться. Скільки це коштуватиме і як довго триватиме, ми не дізналися. Замість стратегії брюссельці обмежилися лише мріями", - зазначив політик.

Водночас президент Володимир Зеленський пояснив, чому Орбан блокує євроінтеграцію України. Він наголосив, що не на нашому боці Угорщина, а причина тільки одна - майбутні вибори в Угорщині.

"Він (Орбан) базує свою передвиборчу програму на тому, що, в принципі, критикує все, що Євросоюз пропонує. На цій критиці він підживлює, скажімо так, свій електорат або більш радикальний електорат. І в нього Україна - це один із головних, а може, головний стимул, щоб саме на основі блокування України зростав рейтинг його партії, партії чинного прем'єр-міністра Угорщини. Тому він буде робити все, щоб блокувати нас", - вважає глава держави.

