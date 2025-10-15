Для працюючих пенсіонерів середня пенсія зросла на 13%.

Середня пенсія в Україні за рік зросла на 10% або 584,9 гривні. Станом на 1 жовтня виплата складає 6436,8 грн, а в 2024 році цей показник був на рівні 5851,9 грн, свідчать дані Пенсійного фонду України.

Зросла середня пенсія і для працюючих пенсіонерів – таких наразі налічується 2,8 млн осіб (із 10,2 млн загальної кількості пенсіонерів). Середній розмір виплат складає 7069,4 грн, що на 13% більше за показник минулого року (6258 грн).

Що стосується видів пенсії, то найбільше людей в Україні отримують пенсійні виплати за віком – 73,05% від загального числа пенсіонерів. Пенсії з інвалідності отримують 14,5% пенсіонерів, у разі втрати годувальника – 6,8%, за вислугу років – 5,09%. Незначні частки складають соціальні пенсії (0,52%) та довічне утримання суддів (0,04%).

Пенсії в світі - останні новини

Уряд Німечини дозволить громадянам, які вирішать працювати після досягнення пенсійного віку, заробляти до 2 тисяч євро на місяць без сплати податків. Це частина ініціативи канцлера Фрідріха Мерца, спрямованої на подолання дефіциту робочої сили та відновлення найбільшої економіки Європи.

За даними ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку), у більшості європейських країн середній дохід людей, старших за 65 років, поступається середньому рівню по країні. У деяких випадках він не досягає і 80% від середнього, що сприяє зростанню рівню бідності. Пенсіонери у Східній Європі, особливо в країнах Балтії та інших посткомуністичних державах, частіше за інших стикаються з фінансовою нестабільністю.

