Урядом буде розроблено порядок доступу до укриттів, які розміщені в школах.

На територію навчального закладу можуть заходити тільки учасники освітнього процесу - вчителі, учні і батьки, а решта - за дозволом. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, який запроваджує заходи безпеки в закладах загальної середньої освіти. Про це повідомили на офіційній сторінці Верховної Ради України в Telegram.

Зазначається, що відтепер чинне законодавство, зокрема, передбачає залучення підрозділів поліції охорони для проведення, у межах їхньої компетенції, превентивних заходів на території та/або в приміщеннях таких закладів.

До цього часу в законодавстві не було чітко визначених заборон та обмежень щодо перебування сторонніх осіб на території чи в приміщеннях шкіл.

Безпека у навчальних закладах - що відомо

Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомляв, що, відповідно до ухваленого закону щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти, на територію навчального закладу можуть заходити тільки учасники освітнього процесу - вчителі, учні і батьки. А всі решта можуть мати доступ на територію школи тільки після погодження з керівництвом освітнього закладу.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня, парламент України увалив Закон "Про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти" (реєстраційний номер 11543), а тепер це вже закон з номером 4609-IX

Тоді голова профільного комітету парламенту Сергій Бабак розповідав, що буде типовий порядок доступу на територію навчальних закладів, який узгоджуватиметься з Міністерством освіти і науки, Міністерством внутрішніх справ.

Також цим законом передбачено, що Кабінет міністрів повинен чітко визначити, хто зможе потрапити в шкільні укриття.

Крім того, в законі йдеться про заходи безпеки в школі - повинно бути огородження або принаймні визначені межі школи. Бабак зазначав, що це особливо важливо в контексті експериментального проєкту, який запровадив Кабінет Міністрів України по офіцерах безпеки, оскільки вони повинні розуміти, яку частину школи їм охороняти.

Законом передбачено, що школи повинні бути обладнані технічними засобами спостереження, щоб мати дані хто заходив на територію школи.

Бабак розповів, що також в законі уточнено норму, яка забороняє працювати в школі тим, хто має непогашену судимість, колись вчиняв статеві злочини, мав адміністративні порушення за домашнє насильство.

